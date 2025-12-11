Speciallärare sökes till Lillegårdsskolan!
2025-12-11
Beskrivning av arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar.
Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Lillegårdsskolan är en skola med cirka 310 elever, från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan har ett strategiskt läge nära skogen som ofta används i skolans undervisning. Det är promenadavstånd till Partille centrum med Kulturum och bibliotek, vilket utnyttjas regelbundet av elevgrupperna. Skolan är belägen i den kommundel som kallas Lexby, vilken utgör en del av Centrala Partille.
Välkommen som speciallärare hos oss på Lillegårdsskolan!
Som speciallärare har du en verksamhetsnära roll där du är ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du är i nära samarbete med specialpedagog och rektor samt övrigt elevhälsoteam och samarbetar med pedagogerna i arbetet med att identifiera elevers behov. I ditt uppdrag ingår det att skapa stödstrukturer kring våra elever som är i behov av särskilt stöd genom samverkan med olika funktioner. Tillsammans med dina kollegor förväntas du genom forskning bidra till lärares undervisningsmetoder genom att anpassa pedagogiska verktyg utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Du har också regelbunden kontakt med elever och vårdnadshavare och deltar i nätverk och fortbildning för att hålla dig uppdaterade.
Undervisning kommer ske både enskilt och i grupp, utifrån varje elevs individuella behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar.
Du är med och utvecklar, utvärderar och analyserar vårt kunskapsuppföljningsarbete systematiskt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med bakgrund som grundskollärare med behörighet i att undervisa F-6.
Du är engagerad och professionell i din yrkesroll och bidrar till utveckling i verksamheten på olika nivåer utifrån din profession. Du tycker om att samarbeta i team, har lätt för att möta andra människor men kan också arbeta självständigt. Vidare har du insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av undervisning som speciallärare och är van vid att arbeta med relevanta digitala verktyg.
Har du erfarenhet av språk-, skriv- och läsutveckling hos yngre barn F-3 är det önskvärt.
Vi söker dig som vill vara med i vårt utvecklingsarbete och bidra med engagemang och nytänkande. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat på ett effektivt sätt.
Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
Urval och intervjuer kommer göras löpande men det är redan nu inbokat intervjuer på följande tider:
• 18/12 samt 22/12
• 8 jan samt 9 jan
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
