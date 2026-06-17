Barnskötare till pooltjänst på Stenens förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2026-06-17
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Stenens förskola ligger i Tvååker, cirka 13 kilometer sydöst om Varberg. Här finns fyra avdelningar och plats för 160 barn. Förskolan har närhet till fina naturområden och flera lekplatser.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som pool (Bilaga D) på Stenens förskola. Det innebär att du arbetar och blir bokad på den hemvist som har behov av personal för dagen. Du arbetar efter personalpoolsavtal (bilaga D) och din inställelsetid är 30 minuter. Arbetet kan variera mellan olika hemvister under en arbetsvecka.
Som barnskötare hos oss är du en av barnens viktigaste vuxna. Du ser till att deras dag på förskolan blir både rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens och ditt engagemang värdesätts.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Skapa en trygg och inspirerande vardag där varje barn möts med kompetens och värme, och där du aktivt bidrar till en miljö där alla känner sig inkluderade.
• Hjälpa de barn som behöver lite extra stöd. Du hittar vägar som funkar för varje individ och jobbar tätt ihop med dina kollegor för att alla barn ska trivas.
• Delta i genomförande av det pedagogiska arbetet och använda pedagogisk dokumentation för att följa barnens lärprocesser.
• Bygga förtroendefulla relationer med barnens vårdnadshavare, där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och behov i förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd för barnens behov och har en naturlig förmåga att skapa trygghet, där ett inkluderande arbetssätt är en självklarhet för att alla ska känna sig hemma i gruppen.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att bidra till ett positivt arbetslag. Eftersom vardagen på förskolan är föränderlig är du lösningsfokuserad och möter små och stora utmaningar med en positiv inställning och ett tryggt lugn. Att arbeta i vikariepool ställer förväntningar på att du är en flexibel person som trivs med att växla arbetsmiljö och snabbt kan ställa om.
Då du kommer arbeta i olika arbetslag ser vi det som självklart att du arbetar bra tillsammans med andra och är lyhörd för andras förslag och åsikter.
Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-01-10 .
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332074". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor förskola
Linda Persson linda.persson@varberg.se +46734457715 Jobbnummer
9967366