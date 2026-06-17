Produktionspersonal med vana av lackering
Uniflex AB / Lackerarjobb / Nässjö Visa alla lackerarjobb i Nässjö
2026-06-17
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Vill du ha ett varierat jobb i industri där du får jobba både praktiskt och med kvalitet – och vara en del av hela processen från råmaterial till färdig produkt? Då kan det här vara rätt tjänst för dig! Vi söker nu två drivna och noggranna medarbetare till vår kunds produktion.
Du kommer att arbeta i en lacklina tillsammans med ett engagerat team där du växlar mellan olika moment i produktionen.
Dina arbetsuppgifter:
• Påplock och avplock i pulverlackeringsprocessen
• Montering och färdigställande av produkter
• Du arbetar efter körplan och har en viktig roll i att hålla tempot och kvaliteten genom hela flödet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Tänker framåt och har lätt för att planera ditt arbete
• Är ansvarstagande och bidrar till ett bra team
• Gillar att ha ordning runt dig och trivs i ett fysiskt och varierat arbete.
Krav:
• Truckkort A1–4 och B1–3
• B-körkort och tillgång till bil
• Obehindrad svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av pulverlackering eller tidigare arbete inom industri eller produktion
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att lära – här finns möjlighet att utvecklas även om du inte har lång erfarenhet sedan tidigare. Vi ser både manliga och kvinnliga sökande.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926117-2056906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Stortorget (visa karta
)
574 32 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967362