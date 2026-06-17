Digital Marketing Specialist till AktivBo
Performiq AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-17
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du kombinera digital marknadsföring med internationell tillväxt i ett bolag som gör verklig skillnad för människor? AktivBo söker nu en Digital Marketing Specialist som vill ta en central roll i företagets fortsatta expansion på den europeiska marknaden. Rollen har ett nära samarbete med både den svenska och tyska verksamheten, vilket innebär att du behöver vara flytande i svenska och tyska, både i tal och skrift.
I rollen blir du en del av AktivBos marknads- och säljteam där du arbetar nära Affärschef och VD för att stärka den digitala närvaron, generera kvalificerade leads och skapa affärsmöjligheter på flera marknader.
Om rollen
Som Digital Marketing Specialist ansvarar du för att utveckla och genomföra marknadsaktiviteter genom hela den digitala kundresan - från att skapa intresse och driva trafik till att konvertera leads till affärsmöjligheter.
Rollen kombinerar både strategiskt och operativt arbete och omfattar områden som digital annonsering, content marketing, marketing automation, SEO, SEM, webbplatsutveckling, webinars, PR och event. Du blir en viktig del av AktivBos fortsatta tillväxtresa och får stor möjlighet att påverka hur marknadsarbetet utvecklas framåt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och följa upp digitala marknadsföringskampanjer.
• Ansvara för och utveckla arbetet med SEO, SEM och konverteringsoptimering.
• Skapa engagerande innehåll för webbplats, blogg, sociala medier, rapporter och PR-material.
• Bygga och optimera landningssidor, kampanjer och workflows i HubSpot eller motsvarande plattform.
• Arbeta med lead generation och marketing automation för att stötta försäljningsarbetet.
• Koordinera webinars, event och andra marknadsaktiviteter.
• Bidra till utvecklingen av AktivBos digitala marknadsstrategi på internationella marknader.
Personprofil
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av digital marknadsföring inom B2B.
• Har erfarenhet av lead generation samt arbete med SEO och SEM.
• Har erfarenhet av content marketing och marketing automation.
• Har erfarenhet av att driva projekt och koordinera aktiviteter mellan olika intressenter.
• Har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis marknadsföring, kommunikation eller ekonomi.
• Kommunicerar flytande på svenska och tyska, i tal och skrift.
• Har goda kunskaper i engelska.
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående, strukturerad och prestigelös. Du gillar att ta initiativ, drivs av att skapa resultat och trivs i en miljö där du får växla mellan strategiska frågor och operativt genomförande. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och motiveras av att arbeta i ett företag med internationella ambitioner.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm
I denna rekrytering samarbetar AktivBo med PerformIQ. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Företagspresentation
AktivBo är ett innovativt SaaS- och konsultbolag som hjälper bostads- och fastighetsbolag att utveckla sina kundrelationer och förbättra livskvaliteten för hyresgäster. Idag samarbetar företaget med över 500 bostads- och fastighetsbolag i 20 länder och fortsätter sin internationella expansion.
På huvudkontoret på Östermalm i Stockholm arbetar cirka 30 medarbetare i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och nära samarbete mellan olika funktioner. Här erbjuds du en varierad och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka både ditt eget arbete och företagets fortsatta tillväxt.
AktivBo erbjuder konkurrenskraftiga villkor, bra förmåner och tryggheten i ett väletablerat bolag - kombinerat med energin och möjligheterna som finns i ett företag med stark framtidstro och tillväxtambitioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
AktivBo Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se Jobbnummer
9967359