Speciallärare åk 7-9
2025-11-13
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Förslövs skola är en F-9 skola med drygt 530 elever. Vi har 75 medarbetare fördelade på 5 arbetslag. Vi arbetar utifrån "Hela barnet - hela vägen" där vi gemensamt tar ansvar för både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen för våra elever. Grunden utgår från en tillåtande och stimulerande studiemiljö där vi strävar efter att ge varje elev bästa möjliga skolgång. Vi har fokus på den relationella pedagogiken med elevers trygghet och delaktighet som viktiga delar. Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola. Formativt förhållningssätt och inkluderande lärmiljöer är två områden som vi arbetat med över tid. Innevarande läsår har vi haft kompetensutveckling inom språkutvecklande arbetssätt och analys. God arbetsmiljö för både elever och personal ger oss fina förutsättningar för vårt arbete. Vi har en välfungerande elevhälsa där vi arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten utifrån våra behov och våra resultat. En del av arbetet de senaste åren har varit att utveckla vår stödorganisation och våra lärmiljöer från F-9. På högstadiet har eleverna har Macbooks som sitt digitala verktyg och vi har interaktiva TV-skärmar och ljudutjämningssystem i de flesta klassrum.
Vill du utvecklas i en trygg och stimulerande miljö? Välj då att arbeta hos oss på
Förslövs skola!
• Arbeta tillsammans med alla kollegor för att bidra till våra elevers trygghet, trivsel och måluppfyllelse.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av stöd.
• Genomföra pedagogiska kartläggningar, planera och följa upp åtgärder samt dokumenterar enligt gällande styrdokument.
• Observera lärandemiljön i den ordinarie undervisningen och handleda lärare samt bidra till skolans utvecklingsarbete.
• Operativt arbete med elever, det kan handla om enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp alternativt stötta upp i klassrummet - alltid med elevens bästa som ständig utgångspunkt.
• Delta i och leda kvalificerade samtal, handledning och konsultation, samt att ge stöd vid arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Vårt gemensamma utvecklingsområde är att vidareutveckla den pedagogiska lärmiljö för alla våra elever och en god arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare. Som pedagog på Förslövs skola förväntas du bidra till utvecklingenKvalifikationer
Vi söker en utbildad, kompetent och engagerad speciallärare som vill vara med och bidra till våra elevers utveckling.
Du är en självgående lagspelare som ställer höga krav på dig själv och din förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och samverkansparter. Du brinner för relationellt ledarskap och ser vinsten med en öppen och positiv kommunikation där du har förmågan att skifta mellan helhetsbild och detaljseende. Kreativa lösningar, inkludering och den goda kontakten människor emellan ligger dig varmt om hjärtat. Vi söker dig som är trygg i uppdraget som speciallärare och har en positiv elevsyn. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning svenska och det är till fördel om du även behärskar matematik. Erfarenhet av att ha arbetat som speciallärare för åk 7-9 är meriterande.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du är trygg och stabil med ett glatt humör passar du väl in hos oss!
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
