Speciallärare ÅK 4-6
2026-01-30
Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se
Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Vi söker en speciallärare till årskurs F-3.
Om du är behörig speciallärare är tjänsten en tillsvidareanställning.
Arbetsuppgifter samt kvalifikationer
Vi vill att alla våra elever ska känna trygghet, trivsel och delaktighet för att kunna utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar. Som speciallärare hos oss kommer du att spela en central roll i skolans arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Du arbetar nära klasslärare, elevhälsa och skolledning för att tidigt identifiera och möta elevers behov av stöd. Arbetet omfattar både direkt undervisning av elever i behov av särskilt stöd och handledning av kollegor i det specialpedagogiska arbetet. Du deltar i kartläggningar, upprättar åtgärdsprogram och följer upp elevers utveckling i nära samarbete med vårdnadshavare.
Du är en trygg, lyhörd och engagerad pedagog som möter varje elev med tålamod och respekt. Du har ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt och ser möjligheter där andra ser hinder.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att omsätta dem i praktiskt arbete. Digitala verktyg använder du naturligt i undervisningen och som stöd i dokumentation och kommunikation.
Vi söker dig som är:
Legitimerad speciallärare med inriktning mot grundskolans tidiga år eller motsvarande utbildning.
Samarbetsinriktad och kommunikativ med god förmåga att bygga relationer.
Självständig, strukturerad och ansvarstagande.
Engagerad i skolutveckling och i att skapa en undervisning som möter varje elev där de befinner sig.
Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, läs- och skrivutveckling samt arbete med språk- och kommunikationsstödjande metoder är meriterande.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Blir du kallad till intervju behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola (RPS 442.5 2008-06).
Bildning, Grundskola Kontakt
Josefina Hedborg 0580-80416
