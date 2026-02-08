Speciallärare 50%
Rälsen AB / Speciallärarjobb / Sollentuna Visa alla speciallärarjobb i Sollentuna
2026-02-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rälsen AB i Sollentuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Det behövs den bästa personalen för att ha den bästa skolan. Är du en av dem?
Rälsen AB är ett friskoleföretag som driver små enheter, främst i Sollentuna. Rälsen åk 4-9 är en enhet inom Rälsen AB och det går ca 150 elever på skolan och 17 personal. Skolan ligger i Rotsunda, Sollentuna ca 10 minuter från pendeltågsstationen.
Vår verksamhet genomsyras av småskalighet. Vår litenhet är vår storhet. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas lärande. Vi arbetar också aktivt för att förebygga mobbning och att stärka elevernas självkänsla.
Undersiningen är varierad och vi arbetar med såväl böcker som digitala verktyg.
Vi söker en speciallärare i matematik åk 4-9 men inriktning mot åk 7-9.
Vi söker en engagerad speciallärare som vill göra skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att undervisa elever som behöver särskilt stöd i matematik, både enskilt och i mindre grupper.
Du kommer att komplettera vår specialpedagog, som har det övergripande ansvaret för specialpedagogiska anpassningar och dokumentation. I rollen samarbetar du nära med lärare, specialpedagog och övrig personal.
Vi söker dig som:
Du är utbildad speciallärare med inriktning matematik. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en vilja att göra skillnad.
För oss är det också viktigt att du är positiv, ansvarstagande, initiativrik och har lätt för att samarbeta.
Anställningen är i först hand under vårterminen 2026 men kan ev förlängas under höstterminen 2026.
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: 49-ansokan@ralsen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rälsen AB
(org.nr 556452-4220)
Staffans Väg 13 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Rälsen 4-9 Kontakt
Rektor
Annika Ekman 49-ansokan@ralsen.se 0812134751 Jobbnummer
9729606