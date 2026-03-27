Speciallärare
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa skoldagar där varje elev får lyckas utifrån sina egna förutsättningar?
Att arbeta i anpassad grundskola innebär ett uppdrag som är meningsfullt och där varje dag gör skillnad. På Fokusskolan skapar vi en trygg och stimulerande lärmiljö där elever utvecklas både socialt och kunskapsmässigt utifrån sina individuella förutsättningar. I små grupper och genom nära relationer får du följa elevernas utveckling på ett personligt sätt och bidra till att stärka deras självkänsla, självständighet och framtidstro. Här förenas undervisning och omsorg i ett kreativt, lösningsfokuserat och tvärprofessionellt arbete, där även små steg blir stora framsteg.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever som läser ämnen utifrån anpassad läroplan, med anpassningar efter varje elevs behov och förutsättningar.
* Skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar lärmiljö genom tydliga rutiner, ett lugnt klimat och ett förhållningssätt som stärker elevernas självkänsla och delaktighet.
* Arbeta nära eleverna i både pedagogiska och omsorgsfulla moment, följa deras utveckling i små grupper och glädjas åt stora och små framsteg.
* Bygga och upprätthålla goda relationer där kommunikation, tillit och individuellt bemötande är centralt för lärandet.
* Samarbeta tvärprofessionellt med elevassistenter, specialpedagoger, habilitering och kollegor för att skapa helhet och likvärdig utbildning av hög kvalitet.
* Bidra till kvalitetsutveckling och teamarbete genom kreativ problemlösning, flexibilitet och ett pedagogiskt nyfiket förhållningssätt.
Vårt erbjudande:
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där du verkligen får tid att möta varje elev och göra skillnad i deras vardag. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete och omtanke är en självklar del av det dagliga arbetet, och där du får stöd av ett engagerat team. I små elevgrupper skapar vi tillsammans en trygg och hållbar lärmiljö som präglas av struktur, kreativitet och ett positivt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och målmedvetet, och som kan behålla lugnet även när situationer förändras eller blir utmanande. Du är trygg i dig själv, vågar stå för dina åsikter och bemöter andra på ett professionellt och respektfullt sätt. Samtidigt är du relationsskapande och tar naturligt initiativ i sociala situationer, vilket hjälper dig att bygga goda samarbeten med både elever och kollegor. Du har dessutom ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser snabbt möjligheter och vägar framåt när problem uppstår.
Krav för tjänsten:
* Legitimerad speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
* Erfarenhet av att arbeta som speciallärare/lärare i anpassad skola
* Behörig lärare åk i 7-9
Tjänsten gäller placering med arbete inom ämnesområde i anpassad grundskola/ gymnasium.
Vi söker 12 personer till vårt team, beroende på hur verksamhetens behov utvecklas framöver.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312926".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Anpassad grundskola Kontakt
Marie Olsson marie.i.olsson@landskrona.se
