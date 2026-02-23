Specialistundersköterska till LSS gruppbostad
2026-02-23
Vill du vara med och utveckla kvaliteten i en verksamhet där trygghet, struktur och individens behov står i centrum? Nu söker vi en specialistundersköterska till Melodivägen 5. Här bor fem brukare och vi arbetar nära varandra i ett lugnt tempo med stort fokus på stabilitet, relation och meningsfull vardag.
DIN ROLL
Som specialistundersköterska har du en fördjupad kompetens och ett utökat ansvar i verksamheten. Utöver det gemensamma omvårdnadsarbetet arbetar du systematiskt för att säkerställa kvalitet och utveckla arbetssätt med individen i fokus. Du bidrar till helhetssyn kring varje person och verkar för att insatser planeras, genomförs och följs upp på ett strukturerat och professionellt sätt.
Tillsammans med chef och andra yrkesprofessioner reflekterar du kontinuerligt över yrkesetiska förhållningssätt och metodik. Du introducerar nyanställda, handleder kollegor och studerande samt fungerar som ett stöd i frågor som rör din specialistkompetens. Du är en drivande kraft i kvalitets- och förbättringsarbete och har särskild kunskap om exempelvis BPSD och arbetssätt kring samordnad individuell plan. Du håller dig uppdaterad kring utveckling och forskning inom området och bidrar med ny kunskap till arbetsgruppen.
Arbetet innefattar omvårdnad och medicinska insatser. Det förekommer situationer med kramper och tunga lyft, och du behöver vara trygg i att hantera både planerade och akuta situationer. Vi arbetar även aktivt med att skapa en meningsfull vardag genom aktiviteter som bad, bowling och restaurangbesök.
Parallellt rekryteras en stödpedagog till närliggande Melodivägen 1. Tillsammans är tanken att ni ska utgöra ett team med fokus på kvalitet och utveckling i båda verksamheterna. Det innebär att du har din huvudsakliga placering på Melodivägen 5, men delvis även kommer att arbeta på Melodivägen 1.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har specialistundersköterskeutbildning om 200 yrkeshögskolepoäng med inriktning mot kognitiva sjukdomar eller vård och omsorg av äldre, demens och äldrepsykiatri. Alternativt är du utbildad Silviasyster med examen från Sophiahemmet. Du uppfyller kraven för att arbeta som undersköterska enligt gällande regelverk och kan uppvisa yrkesbevis eller motsvarande.
Du har tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna ta del av och förmedla både muntlig och skriftlig information samt dokumentera enligt verksamhetens krav. Du har också de fysiska förutsättningar som krävs för att klara uppdragets arbetsmoment.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda kollegor, elever eller nya medarbetare samt om du har arbetat med personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process. Du är trygg i din yrkesroll, kan skilja på sak och person och vågar stå för professionella bedömningar. Du är kreativ och ser möjligheter till utveckling i vardagen, samtidigt som du är samarbetsorienterad och arbetar prestigelöst mot gemensamma mål.
DIN NYA ARBETSPLATS
Melodivägen 5 är en av Skellefteås äldsta gruppbostad som i år fyller 50 år. Här bor fem brukare och verksamheten präglas av lugn, kontinuitet och närhet. I området finns grillplatser och uteplatser som vi använder i det dagliga arbetet. Arbetsgruppen arbetar nära varandra och värdesätter samarbete, reflektion och en god arbetsmiljö.
Här får du möjlighet att kombinera omvårdnad med utvecklingsarbete och vara en viktig del i att stärka kvaliteten i verksamheten.
BRA ATT VETA
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
