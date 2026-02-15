Specialistläkare Vårdcentral
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Läkarjobb / Botkyrka Visa alla läkarjobb i Botkyrka
Nu finns chansen för dig som är specialist i allmänmedicin att komma till vårt team på Storvretens Vårdcentral.Publiceringsdatum2026-02-15Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Familjeläkarna Storvreten är en välrenommerad vårdcentral med cirka 8800 listade patienter, belägen i Tumba. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Vår mottagning omfattar också laboratorium och vi erbjuder bokade tider till fysioterapeut via PVR. I vårt uppdrag ingår även BVC och Hemsjukvård. Vi huserar i moderna och ljusa lokaler med en god arbetsmiljö. Vi ligger några minuters gångavstånd till pendeltåg och bussar och har gratis parkering nära vårdcentralen.
Beskrivning av tjänst:
Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin. Din dag på mottagningen är varierad med planerade besök, subakuta- och akutbesök. Vårt arbete präglas av evidensbaserade behandlingsmetoder, konstant utveckling och ständiga förbättringar.
Läs mer om oss på vår karriärsida: famlak.se/arbeta-med-oss/
Känns det här intressant för dig och du vill veta mer, kontakta gärna Nicme Ilia, Verksamhetschef, tfn nr 0709102455.
Varmt välkommen att höra av dig till oss!
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
(org.nr 556740-1756)
Nicme Ilia nicme.ilia@famla.se 0709102455 Jobbnummer
