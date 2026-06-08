En bartender till vårt team sökes till Thaishi!
Phrakon i Visby AB / Servitörsjobb / Gotland Visa alla servitörsjobb i Gotland
2026-06-08
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Hej!
Vi ska öppna en Thai- och sushirestaurang på Stora Torget i Visby som heter Thaishi! Vi är så taggade inför detta och skulle vilja anställa en bartender till vårt team.
Det är en ny restaurang så detta kommer bli vår första sommar, men vi kommer även ha öppet året runt. Samtidigt har vi väldigt mycket erfarenhet då vi också äger Sushi Bar och Thai Thai vid Söderport.
Arbetsuppgifterna innebär att man blandar goda drinkar, ta emot beställningar, servera gäster, håller miljön ren och välfyllt, förbereda samt hålla koll på lager.
Vi söker en bartender som är erfaren, driven, har möjlighet till att jobba i stressiga miljöer och bidrar till en god stämning i teamet!
Arbetstiderna kan variera och kan vara uppdelade mellan dagpass (10:00-16:00) och kvällspass (16:00-sent), men vi är också flexibla.
Om du har fler frågor kan du kontakta oss via mejl och hoppas du vill bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: phrakon1@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phrakon i Visby AB
(org.nr 556720-8664)
Byrumsgatan 8 (visa karta
)
621 58 VISBY Jobbnummer
9952145