Kreditriskansvarig
Avaron AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en viktig roll i en riskkontrollfunktion hos en aktör inom finans. Här arbetar du i en oberoende andra linje med fokus på att analysera, bedöma och följa upp kreditrisker. Rollen passar dig som trivs i en miljö där kontroll, regelverk och affärsförståelse behöver gå hand i hand.
Du blir en del av ett team som arbetar nära verksamheten för att skapa tydlighet kring riskbilden och stärka riskmedvetenheten. Du får kombinera analys, uppföljning och kommunikation i en roll där dina bedömningar gör verklig skillnad. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta brett med kreditrisk i en central funktion inom finans.
ArbetsuppgifterDu kontrollerar, utvärderar och rapporterar kreditrisk.
Du bevakar löpande riskaptit, risklimiter och riskindikatorer.
Du utvärderar verksamhetens riskprofil inom kreditrisk.
Du driver utbildningar och workshops för att stärka riskmedvetenheten i verksamheten.
Du genomför riskbaserade granskningar och monitoreringar inom kreditrisk.
KravNågra års erfarenhet av att arbeta med kreditrisk eller hantering av krediter inom bank eller finans.
Kunskaper i programmering, främst SAS och SQL.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av Basel-regelverk.
Erfarenhet av IRK-modeller.
Erfarenhet av kreditriskmodeller.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869827-2040911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9952151