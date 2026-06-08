Teknikingenjör / junior miljökonsult inom naturmiljö, väg och järnväg
Letsgig AB / Hälsoskyddsjobb / Kristianstad Visa alla hälsoskyddsjobb i Kristianstad
2026-06-08
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Vi söker en teknikingenjör/miljökonsult inom naturmiljö för ett längre konsultuppdrag med start 1 september 2026. Uppdraget är på heltid och passar dig som har en naturvetenskaplig bakgrund och vill arbeta verksamhetsnära med naturmiljöfrågor kopplade till väg- och järnvägsanläggningar.
Rollen är en junior/biträdande specialistroll där du arbetar nära erfarna miljöspecialister och stöttar verksamheten i praktiska och administrativa naturmiljöfrågor.
Omfattning och arbetsplats
Uppdraget är på heltid, 40 timmar/vecka.
Start: 1 september 2026
Längd: 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år
Placering: Kristianstad
Arbetsform: huvudsakligen på plats, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Resor: tjänsteresor förekommer inom södra och sydöstra Sverige
Utrustning: dator och arbetsplats tillhandahålls
Fältarbete: kan förekomma i anslutning till väg- och järnvägsmiljöerPubliceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• stöd och handläggning av naturmiljöfrågor
• framtagande av underlag kopplat till drift- och underhållsverksamhet
• uppföljning av faunaåtgärder, datainsamling och sammanställning
• genomgång av naturmiljökrav vid startmöten
• stöd vid beställning och genomförande av tillstånds- och grundinventeringar
• stöd i samband med upphandlingar och avtalsunderlag
• frågor kopplade till regelverk, interna riktlinjer och rutiner
• kontakt och underlag i myndighetsärenden, exempelvis 12:6-samråd, dispenser och tillstånd
• arbete med riktade miljöåtgärder och åtgärder i underhållsplaner
• diarieföring, databasarbete och dokumentation
• kunskapsöverföring och samverkan med interna funktioner
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
• högskoleutbildning om minst 180 hp inom biologi, ekologi, landskapsvetenskap eller motsvarande relevant utbildning/erfarenhet
• minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet av att hantera naturmiljöfrågor
• erfarenheten av naturmiljöfrågor ska vara från de senaste 3 åren
• grundkunskap i ArcGIS Pro
• grundläggande kunskap i Miljöbalken
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• aktuell säkerhetsutbildning för arbete på väg
• minst 1 års erfarenhet av inventeringsarbete i infrastrukturmiljö, kopplat till väg och/eller järnväg
• minst 1 års erfarenhet av diarieföring och hantering av databaser, exempelvis för miljöföreteelser
• giltigt B-körkort för personbil i Sverige
Meriterande erfarenhet
Det är särskilt meriterande om du har:
• arbetat med naturmiljöfrågor i väg- eller järnvägsmiljö
• erfarenhet av fältinventeringar, grundinventeringar eller tillståndsrelaterade naturmiljöunderlag
• erfarenhet av faunaåtgärder eller uppföljning av miljöåtgärder
• vana att sammanställa data, skriva kortare underlag och dokumentera slutsatser
• erfarenhet av 12:6-samråd, dispenser, tillstånd eller andra myndighetsärenden
• arbetat med miljödata, GIS-underlag eller databaser
• erfarenhet från offentlig verksamhet, infrastruktur, drift, underhåll eller större samhällsbyggnadsprojekt
• förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant i en roll med många kontaktytorDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, självgående och prestigelös. Du behöver trivas i en stödjande roll där du både hanterar praktiska frågor, dokumentation, uppföljning och kontakt med olika delar av verksamheten.
Du bör vara trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, ställa rätt frågor när något är oklart och kunna uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.Så ansöker du
Ansök med CV där det tydligt framgår hur du uppfyller skallkraven ovan. Beskriv gärna även vilka uppdrag eller anställningar som styrker din erfarenhet av naturmiljöfrågor, inventeringsarbete, ArcGIS Pro, Miljöbalken, diarieföring/databaser och arbete på väg. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Kristianstad Jobbnummer
9952139