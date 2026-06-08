Senior projektledare inom IT-infrastruktur
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du leda infrastrukturprojekt i en verksamhet där tillgänglighet, driftsäkerhet och tydlig samverkan är helt avgörande? I den här rollen får du driva upphandlings- och implementationsprojekt inom IT-infrastruktur i en komplex miljö med många beroenden, flera leverantörer och höga krav på kvalitet. Fokus ligger på nätverk, fysisk infrastruktur som fiber och kablage samt trådlösa lösningar som WiFi och radiokommunikation i verksamhetskritiska miljöer.
Du tar ett helhetsansvar genom hela projektets livscykel, från behovsanalys och beslutsunderlag till implementation, leverans och avslut. Här får du kombinera teknisk förståelse med trygg projektstyrning och bidra i projekt som har tydlig påverkan på en samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu leder och genomför projekt inom IT-infrastruktur med fokus på nätverk, datakommunikation, fiber, kablage, WiFi och radiokommunikation.
Du driver arbetet från behovsanalys och upphandling till implementation, leverans och avslut.
Du tar fram beslutsunderlag och skapar struktur för planering, styrning, uppföljning och kvalitetssäkring.
Du arbetar aktivt med riskhantering, intressenthantering och kommunikation mellan verksamhet, teknikteam och leverantörer.
Du samordnar flera interna och externa parter och skapar ett samarbetsinriktat arbetssätt som hjälper projekten att nå sina mål.
Du följer upp leveranser och bidrar till att både aktiva nätverkslösningar och passiv infrastruktur implementeras på ett kontrollerat sätt.
KravMinst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete som projektledare inom IT-infrastruktur. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 15 åren.
Dokumenterad erfarenhet av att leda minst 3 projekt avseende nätverksinfrastruktur, kommunikationslösningar eller datakommunikation. Minst ett av projekten ska ha omfattat upphandling och implementation.
Dokumenterad erfarenhet av riskhantering, intressenthantering och styrning av projekt med flera interna och externa parter.
Erfarenhet av att tillämpa etablerad projektmetodik, exempelvis XLPM.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av upphandling enligt LUF.
Erfarenhet från verksamhetskritiska eller infrastrukturella miljöer.
Certifiering inom projektledning, exempelvis PMP, PRINCE2 eller IPMA.
Erfarenhet av leverantörsstyrning i komplexa IT-miljöer.
Certifiering eller fördjupad kompetens inom ITIL.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869724-2040917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9952154