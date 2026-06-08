Senior Projektledare Inom Amlr
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du ta en nyckelroll i ett större förändringsprojekt inom AMLR i banksektorn? Här får du planera och starta upp ett omfattande initiativ i en komplex och starkt reglerad miljö, där du blir länken mellan verksamhet, juridik och IT.
Du ansvarar för att hålla ihop helheten och skapa rätt förutsättningar för att IT-lösningar utformas i linje med det nya regelverket, interna policys och affärsmål. Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du kan kombinera struktur, ledarskap och affärsförståelse med förmågan att navigera mellan olika perspektiv och intressen.
Det här är en roll för dig som trivs när uppdraget är både verksamhetsnära och tekniskt, och som vill vara med och påverka i ett område där förändring, regelverk och leveransförmåga möts.
ArbetsuppgifterDu planerar projektet, fördelar resurser och följer upp tidplan och framdrift.
Du säkerställer att projektets leveranser möter regelverket AMLR samt interna policys, riktlinjer och arkitekturella krav.
Du leder och samordnar projektgruppen samt olika arbetsströmmar och delprojekt för att skapa gemensam riktning och god leveransförmåga.
Du kommunicerar status, risker och utmaningar till styrgrupp, ledning och andra viktiga intressenter.
Du driver risk- och problemhantering och följer upp åtgärder vid avvikelser.
Du koordinerar samarbetet mellan olika enheter och externa leverantörer vid behov.
Du knyter ihop tekniska och verksamhetsmässiga aktiviteter mellan juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.
Du dokumenterar viktiga beslut, milstolpar och projektets utveckling.
KravFlera års erfarenhet av att driva större, komplexa projekt inom bank, finans eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av AML-, compliance- eller liknande förändringsprojekt.
Erfarenhet av att leda projekt med stor IT-utvecklingsdel.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer där verksamhet, IT och juridik möts.
Erfarenhet av både traditionell projektstyrning och lean-agila arbetssätt.
MeriterandeKurser eller utbildning inom bank, finans, riskhantering eller regelefterlevnad, särskilt inom AML.
Utbildning eller certifiering inom projektledning, till exempel Pejl, PMP, Prince2 eller IPMA.
Utbildning eller certifiering inom lean/agil projektledning och agila ramverk eller metoder såsom SAFe, Scrum eller Kanban.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869761-2040899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9952144