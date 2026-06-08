Idrottslärare till Welandersborgs skola/Kvarnbackaskolan
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Gnesta Visa alla grundskollärarjobb i Gnesta
2026-06-08
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I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Welandersborgs skola är en enparallellig F-6 grundskola med ca 140 elever. Skolan är placerad strax utanför Björnlunda samhälle, med närhet till skog och förskola. Busshållplats finns precis utanför skolan med kommunikation till Gnesta eller Flen.
Kvarnbackaskolan är en F-6 grundskola med cirka 60 elever i åldersintegrerade klasser. Skolan är placerad i Stjärnhov med närhet till skog och i samma byggnad finns även förskola. Busstation finns i närheten med kommunikation till Gnestaeller Flen.
Närheten till skogen ger stora möjligheter till att förlägga verksamheten utomhus.
Våra skolor är två spännande arbetsplatser med många roliga utmaningar och givande möten varje dag, där det arbetar kompetenta, engagerade och hjälpsamma medarbetare med ett starkt elevfokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang i rörelse och hälsa. Du kommer att undervisa och leda idrottslektionerna på båda våra skolor, ansvara för friluftsdagar, temadagar inom rörelse och hälsa.
I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grupp- och individnivå tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa.
Du är en trygg och inspirerande pedagog som ser varje elevs unika förutsättningar och som engagerar dig för att skapa en lärmiljö där alla får lyckas.
Du har god förståelse för nationella styrdokument, är samarbetsinriktad, lösningsfokuserad och kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga.
Innehav av körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
I vissa rekryteringar begär vi att du visar upp registerutdrag från Polismyndigheten. Detta är en del av vårt arbete för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn, äldre och andra personer som kan vara särskilt utsatta.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329455". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Kommun
(org.nr 212000-2965)
Västra storgatan 15 (visa karta
)
646 80 GNESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Veronica Gustafsson veronica.gustafsson@gnesta.se 0158-275 981 Jobbnummer
9952166