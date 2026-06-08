AI Adoption- och utbildningsansvarig för Microsoft 365 & Copilot
Avaron AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där AI och automatisering ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet i en större organisation med en komplex digital arbetsplats. Här får du driva förändring, kompetenshöjning och användaradoption kopplat till AI-tjänster inom Microsoft 365, med särskilt fokus på Copilot och Power Platform.
Du arbetar nära produktägare, initiativledare, verksamheten och andra nyckelroller inom Digital Workplace. Tillsammans skapar ni förståelse, trygghet och engagemang kring nya AI-baserade arbetssätt och ser till att lösningarna används långsiktigt i vardagen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera pedagogik, förändringsledning och modern AI i ett uppdrag med tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu planerar, leder och genomför utbildningsinsatser inom Microsoft 365 och Copilot.
Du tar fram målgruppsanpassat utbildningsmaterial, exempelvis guider, filmer, presentationer och användarresor.
Du följer upp effekter av utbildningar, samlar in feedback och justerar insatser utifrån resultat och behov.
Du stöttar och vidareutvecklar ett internt användarcommunity.
Du utbildar och vägleder användare i säkert, ansvarsfullt och etiskt AI-användande.
Du skapar och underhåller ett use case library.
Du ansvarar för rollbaserade utbildningar för olika målgrupper, exempelvis ledare, ekonomi, kommunikation och frontline.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att hålla utbildningar och skapa pedagogiskt utbildningsmaterial inom digital arbetsplats.
Du har mycket god kunskap i Microsoft 365 och Copilot.
Du har grundläggande kompetens inom Power Platform.
Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Du kan driva aktiviteter självständigt och samtidigt samarbeta nära med andra.
Du kan analysera effekter, samla in feedback och optimera utbildningsinsatser.
Du har möjlighet att arbeta på plats en del av tiden.
MeriterandeErfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet från större organisationer med komplex IT-miljö.
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med adoption.
Erfarenhet av att bygga och driva Champions-program.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869772-2040904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9952148