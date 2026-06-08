Servicetekniker ventilation - Ventilationsprojekt
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2026-06-08
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Servicetekniker Ventilation till Ventilationsprojekt – Nyköping
Vill du ha ett jobb där teknik, kundkontakt och frihet går hand i hand?
Ventilationsprojekt söker nu en servicetekniker inom ventilation som vill arbeta i ett stabilt företag med hög kompetens, stark framtidstro och stort fokus på kvalitet. Här får du ett självständigt arbete där du bygger långsiktiga relationer med kunder samtidigt som du blir en viktig del av ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Ventilationsprojekt arbetar med entreprenader, service, energieffektivisering, OVK, projektering och tekniska lösningar inom ventilation. Företaget hjälper fastighetsägare, företag, kommuner och byggentreprenörer att skapa energieffektiva och hälsosamma inomhusmiljöer. Bolagets affärsidé är att få människor och byggnader att må bra genom rätt inomhusklimat och rätt tekniska lösningar. Ventilationsprojekt
Verksamheten i Nyköping är väletablerad och växer. Rekryteringen genomförs både för att möta ökad efterfrågan och för att stärka organisationen inför framtiden.Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service, felsökning, underhåll och mindre projekt inom ventilation.
Arbetet sker i bostäder, kommersiella fastigheter och industrimiljöer. Vissa uppdrag genomförs självständigt och andra tillsammans med kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra serviceuppdrag • Felsöka och åtgärda ventilationsanläggningar • Genomföra mindre ombyggnationer och förbättringsåtgärder • Säkerställa att arbetet levereras enligt tidplan och kvalitet • Bygga långsiktiga kundrelationer • Identifiera förbättringar och merförsäljningsmöjligheter hos kund
Hos Ventilationsprojekt är serviceteknikern företagets ansikte utåt. Därför är kunddialogen en naturlig och viktig del av rollen.
Vi söker dig som
Du har erfarenhet från ventilation, fastighetsteknik, drift och underhåll eller annan närliggande teknisk verksamhet. Det viktigaste är inte exakt vilken utbildning du har, utan att du har tillräcklig erfarenhet för att snabbt kunna arbeta självständigt.
Som person är du:
• Social och trygg i mötet med kunder • Självgående och ansvarstagande • Strukturerad och noggrann • Lösningsorienterad och praktiskt lagd • En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta nära kunder och förstå att ditt bemötande är minst lika viktigt som den tekniska lösningen.Kvalifikationer
• Relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet • Erfarenhet av servicearbete inom ventilation eller närliggande teknikområde • Goda kunskaper i svenska • B-körkort
Meriterande
• Certifierad injusterare • OVK-behörighet K • Erfarenhet av arbete i kommersiella fastigheter eller industrimiljöerÖvrig information
• Heltid • Tillsvidareanställning med provanställning • Arbetstid 07.00–16.00 • Placering Nyköping • Resor förekommer inom regionen, huvudsakligen över dagen
Du får:
• Stor frihet under ansvar • Ett varierande arbete med många kundkontakter • Kompetenta kollegor med hög teknisk kunskap • Möjlighet till utbildning och utveckling • Kollektivavtal • Servicebil och moderna arbetsverktyg • En arbetsgivare som värnar om balans, trivsel och långsiktiga relationer
Ventilationsprojekt tror på att leverera mer värde än kunden förväntar sig. Därför söker företaget människor som är stolta över sitt arbete, bryr sig om kunderna och vill bidra till hög kvalitet i varje uppdrag.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7852805-2040900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9952149