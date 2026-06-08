Uppsala Musikklasser förstärker skolledningen med en intendent
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2026-06-08
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Om skolan
Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet 1982 och har idag över 520 elever i årskurs 3-9 med inriktning kör eller orkester. Utöver musiken präglas skolan av goda studieresultat och stor trygghet. Skolan har ca 50 anställda och är en icke vinstdriven friskola med Stiftelsen Uppsala Musikklasser som huvudman. Skolan är idag belägen i en vacker skolbyggnad på Seminariegatan. Vi söker nu en ny medarbetare till skolledningen.
På skolan finns vårt serviceteam med ansvar för kök, städ och vaktmästeri. För oss är teamet en självklar del av skolans uppdrag och ett nära och väl fungerande samarbete mellan serviceteam och pedagoger har etablerats över tid.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Du kommer tillsammans med rektor på skolan att leda och utveckla verksamheten med fokus på frågor kring lärmiljö, arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet. Stor vikt läggs på det pedagogiska uppdraget, vilket gör att du planerar och agerar utifrån skolans styrdokument med elevernas lärande i fokus.
Personalansvar för skolans serviceteam ingår i tjänsten och du kommer att ha nära kontakt med både fastighetsservice och hyresvärd.
Då tjänsten är ny på skolan kommer uppdraget till stor del att formas utifrån dina kompetenser i samråd med rektor och stora möjligheter att påverka tjänsten innehåll finns.Profil
Du är utbildad rektor eller motsvarande med erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och kännedom om skolans styrdokument. Du är en trygg och tydlig ledare som motiverar medarbetare och som skapar engagemang och delaktighet hos andra. Du månar om att ge andra stöd och befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål.
Som medarbetare på Uppsala Musikklasser förväntas du vara en positiv förebild och utöva ett aktivt självledarskap. Du är kreativ, lyhörd och öppen för nya utmaningar och du är lösningsfokuserad. Du har lätt att ställa om vid ändrade omständigheter och du kan snabbt anpassa ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en tillåtande miljö där man vågar göra fel, be om hjälp och lära av sina misstag. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar på ett empatiskt och konstruktivt sätt och du skapar goda och hållbara relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Om processen
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Går du vidare i processen ska du kunna uppvisa ett registerutdrag ur belastningsregistret.
Tillträde enligt överenskommelse och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: rekrytering@uppsalamusikklasser.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Uppsala Musikklasser
, https://www.uppsalamusikklasser.se/
Seminariegatan 1 C (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Musikklasser, Stift Kontakt
Johan Emilas johan.emilas@uppsalamusikklasser.se 0736298730 Jobbnummer
9952143