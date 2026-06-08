Paralegal med inriktning mot varumärke, design och juridik
Awa Sweden AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-06-08
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30AWA fortsätter att utveckla och stärka sin juridiska verksamhet och söker nu en paralegal som vill vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Vill du arbeta i en internationell miljö, med spännande klienter och tillsammans med ledande experter inom branschen? Delar du vårt intresse för varumärken och design, och drivs av att utvecklas inom detta område? Då kan du vara den vi söker. Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
AWA är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt (IP) med verksamhet i Europa och Asien. Våra klienter utgörs av innovationsdrivna företag – från startups till innehavare av några av världens mest välkända varumärkes- och patentportföljer. Med patentingenjörer, jurister och paralegals besitter vi bred kompetens inom immaterialrättens samtliga områden.
Företaget grundades 1897 i Sverige av Anders Wilhelm Andersson och har idag över 400 medarbetare fördelade på 20 kontor i Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Schweiz, Nederländerna, Kina och Hongkong.Om tjänsten
Som paralegal på AWA arbetar du i nära samarbete med kollegor i olika teamkonstellationer samt i flera parallella klientrelationer, vilka du bidrar till att utveckla och fördjupa. Rollen innebär ett nära samarbete med jurister, klienter, myndigheter och nationella ombud.
Du blir en del av ett team bestående av mycket erfarna och kunniga kollegor inom branschen. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med ett varmt mottagande och goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din roll. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Förberedelse och ingivande av varumärkes- och designansökningar till myndigheter samt vidareförmedling av instruktioner till lokala ombud
Fristbevakning
Hantering och upprättande av fakturor
Mottagande, koordinering och bedömning av korrespondens från myndigheter, klienter och nationella ombud
Upprättande av svar på förelägganden, främst avseende klassificering och formalia
Förberedelse av och ingivande av handlingar i anteckningsärenden inför PRV, WIPO och EUIPO
Analys av klienters varumärkesportföljer i samband med affärsutveckling och nyförsäljning
Upprättande av offerter och kostnadsuppskattningar
Medverkan i utveckling av processdokumentation och rutiner för ökad effektivitet
Assistera vid framtagning av juridiska dokument och avtal
Möjlighet att bistå i immaterialrättsliga tvister
Du kommer att rapportera till Head of Paralegals. Teamet är geografiskt spritt med tänkt placering för denna tjänst på något av våra kontor i Göteborg eller Stockholm. Tjänsten är på heltid med start i september 2026.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har erfarenhet från en liknande roll och nu vill vidareutvecklas och specialisera dig. Erfarenhet inom immaterialrätt är meriterande.
Du är lösningsorienterad och strukturerad, med förmåga att identifiera effektiva arbetssätt. Du har ett positivt förhållningssätt, är noggrann och ansvarstagande samt prestigelös och hjälpsam där behov uppstår. Du arbetar proaktivt och trivs i samarbete med andra. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska, med god affärsmässig nivå.
Vi värdesätter samarbete högt, både inom teamet och i relation till våra klienter. Kulturen präglas av öppenhet och prestigelöshet. Vi tror att du är ambitiös, motiveras av utmaningar och uppskattar en arbetsmiljö där det finns utrymme för både engagemang och trivsel.
Vår värdegrund bygger på passion, öppenhet och mod, något vi hoppas att du delar med oss.
Vårt erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, och vi värnar om en arbetsmiljö där alla ges ansvar och uppmuntras att dela idéer. Organisationen kännetecknas av korta beslutsvägar och ett öppet klimat där du har möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som både stöttar och utmanar dig i din utveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där du känner engagemang för ditt arbete, och investerar därför i din utveckling från första dagen genom utbildning, nätverkande, friskvård och sociala aktiviteter.
Utöver varierande arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö erbjuds du även möjlighet att bli aktieägare i bolaget, då AWA ägs till 100 procent av sina medarbetare. Detta speglar vårt långsiktiga och personliga engagemang för såväl verksamheten som våra klienter.
Vill du veta mer?
För frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till rekryterande chef Nilda Norin Månsson, Head of Paralegals, mailto:nilda.norin-mansson@awa.com
Vi tillämpar löpande urval och du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2026.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AWA Sweden AB
(org.nr 556082-7023)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Awapatent AB Jobbnummer
9952164