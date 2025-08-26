Specialistläkare onkologkliniken
Region Sörmland / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2025-08-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Onkologikliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-26Om företaget
Onkologkliniken är en länsklinik för Sörmlands cirka 300 000 invånare. Vår ambition är att med högsta kompetens och kvalitet omhänderta och behandla de patienter i Sörmland som drabbats av tumörsjukdomar.
Vi bedriver öppenvårdsmottagning för läkarbesök och onkologisk behandling i Eskilstuna och Nyköping och har i Eskilstuna en länsövergripande vårdavdelning med 22 vårdplatser tillsammans med hematologen. Vi har en avancerad och välbemannad strålbehandlingsenhet med 3 strålmaskiner i Eskilstuna. På vår forskningsenhet arbetar tre sköterskor tillsammans med FoU ansvarig läkare och övriga läkare inklusive ST är delaktiga som prövare i studier.
Inom kliniken arbetar vi multidisciplinärt i diagnosgrupper där "kontakt sköterskan" är spindeln i nätet. Inom vår region samarbetar vi med övriga kliniker framför allt på MDK och vi har goda kontaktnät på våra närliggande universitetssjukhus i Uppsala och Örebro.
Schemaläggningen är individanpassad och baserad på kompetens, intresse och klinikens behov. Det finns möjlighet till distansarbete.
De senaste åren har vi ansträngt oss för att arbeta så effektivt och resurssnålt som möjligt med rätt kompetens till rätt uppgift. För att möta framtidens behov och upprätthålla en god arbetsmiljö behöver vi nu bli fler läkare.Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad specialistläkare inom onkologi till vårt team. Som specialistläkare kommer du att spela en nyckelroll i att erbjuda högkvalitativ vård till patienter med cancerdiagnoser. Du arbetar självständigt med flera diagnoser och bidrar med ditt kunnande i en eller flera diagnosgrupper. Beroende av intresse, kompetensnivå och klinikens behov blir din huvudsakliga placering på strålbehandlingen eller mottagningen. Du deltar självständigt på MDK. Alla specialistkompetenta läkare har tjänstgöringsveckor på vårdavdelningen tillsammans med ST- och underläkare. Då vi bygger inför framtiden har vi rekryterat många duktiga ST-läkare och vardaglig handledning av ST liksom att vara huvudhandledare för specifik ST ingår i uppdraget.
Din kompetens
Du är legitimerad läkare och specialist i onkologi. Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av handledning och forskning. Du behöver vara självgående och kunna fatta egna beslut men samtidigt flexibel med god samarbetsförmåga för att kunna driva team arbetet framåt. Du bidrar till gruppens och klinikens fortbildning och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Onkologi, Madeleine Almqvist, 016-10 39 62.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på onkologkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9476556