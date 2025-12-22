Specialistläkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Smärtenheten, Region Jönköpings län
Vi söker ny kollega till expansiv smärtenhet i Region Jönköpings län. Erbjuder möjligheter till utbildning och flexibilitet i arbetsrollen.
Rollen som specialistläkare på smärtenheten
Vi söker dig som är läkare med intresse för smärta, smärtläkare eller narkosläkare. Det är en tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse. Smärtenheterna på respektive ort bedriver avancerad farmakologisk och invasiv smärtterapi med bland annat SCS-baksträngstimulering, RF-behandlingar och intratekal smärtlindring, Vi erbjuder en välutvecklad kvalitativ poliklinisk bedömning och behandling av patienter med akut- och långvarig smärta, benign såväl som malign. Vi är ett stöd för primärvård och slutenvård gällande patienter med mer komplicerade smärtillstånd, ofta av neuropatisk genes eller annan mer lokaliserad smärta. Smärtkliniken tar generellt inte hand om nociplastisk smärta som exempelvis fibromyalgi.
Din blivande arbetsplats
Sedan januari 2020 finns det en gemensam smärtklinik i region Jönköping, med enheter på de tre sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Enheterna har lite olika medicinsk inriktning, men jobbar ihop inom kliniken. Smärtkliniken ligger organisatoriskt under Operations- och Intensivvårdskliniken på Höglandssjukhuset Eksjö med gemensam verksamhetschef. Områdeschefen på Smärtkliniken har personalansvar för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer på respektive smärtenhet samt delegerat verksamhetsansvar. Totalt finns ca 20 medarbetare på kliniken.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
För att du ska trivas hos oss tror vi att du som person är självgående och tar stort ansvar för ditt arbete. Du har en positiv inställning till ändrat arbetssätt när omständigheterna kräver detta. Du har lätt för att samarbeta med andra, är lyhörd och kommunicerar väl. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Marie Adolfsson telefon 010-243 10 95. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 januari. Välkommen med din ansökan. Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
För ett bra liv i en attraktiv region
Bakom den visionen finns Region Jönköpings län med ungefär 11 000 anställda och 365 000 invånare i 13 kommuner. Regionens verksamhet utgörs till störst del av hälso- och sjukvård men också tandvård och regional utveckling. Region Jönköping läns hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Tack vare ett strategiskt arbete och goda medarbetare placeras Region Jönköpings län i jämförelser bland de bästa regionerna i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1016/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659688