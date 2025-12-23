Specialist rekrytering och kompetensförsörjning, Östhammar
2025-12-23
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
HR:s mål är att bidra till förutsättningarna för Östhammars kommun att vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare. Vi stöttar chefer och ledare i att utveckla sina verksamheter, leverera i sina uppdrag och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas. HR-funktionen är organiserad centralt, och arbetar verksamhetsnära såväl operativt som strategiskt. Vår organisation präglas av ett gott samarbete och att vi möjliggör saker tillsammans, därigenom blir vårt samarbete med verksamheterna minst lika viktigt som det vi har med varandra.
Vi utökar nu med en specialist inom rekrytering och kompetensförsörjning som vill bli en del av vårt stöttande och roliga (tycker i alla fall vi själva) team. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet att planera dina arbetsdagar så det fungerar bra för dig och uppdraget - på plats och på distans med flexibilitet i arbetstid och med förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vill du jobba i en prestigelös organisation och känner att du skulle bidra till och trivas i en kontext som beskrivs i annonsen så hoppas vi få välkomna dig till oss!
Vi söker dig som vill vara med att påverka och driva utveckling av HR-processer såsom rekrytering, introduktion, kompetensväxling och omställningar utifrån kommunens varumärke. Du brinner för hantverket rekrytering och vill fortsätta att rekrytera samtidigt som du är redo att använda ditt kunnande till att inspirera och motivera till förändrade arbetssätt samt öka kunskapen i professionell rekrytering och introduktion bland våra chefer inom Omsorgskontoret och främst inom äldreomsorgen.
Omsorgskontoret står inför spännande utmaningar i och med att kommunen har låg arbetslöshet men samtidigt hög personalomsättning, såsom pensionsavgångar, inom flera yrkesområden. Vi är i behov av att attrahera kompetenta medarbetare och dagens ungdomar/unga vuxna för en yrkeskarriär inom kommunen. Vi är övertygade om att vi genom effektiva rekryteringsmetoder och kvalitativa introduktioner lägger grunden för trivsel, yrkesstolthet och lojalitet som i förlängningen bidrar till att öka attraktiviteten och minska personalomsättningen. Det skapar i sin tur förutsättningar för en trygg vardag för våra brukare och bättre arbetsmiljö för våra anställda.
Bland dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår att:
* Driva hela rekryteringsprocesser från att sätta kravprofil till urval och anställning, i nära samarbete med rekryterande chef
* Marknadsföra kommunen och våra jobb genom sociala medier, mässor och besök på utbildningar
* Tillsammans med verksamhetschef sätta långsiktig plan för rekryteringsbehovet
* Utvärdera rekryteringsprocessen och utveckla/anpassa den utifrån verksamhetens förutsättningar och behov
* Implementera systemstöd såsom digital referenstagning och språktester
* Utbilda cheferna i kompetensbaserad rekrytering och urvalsmetoder
* Coacha och vägleda chefer i rekrytering
* Tillsammans med enhetschefer se över kompetensutvecklingsbehov och introduktionsprogram utifrån nyanställdas förutsättningar och behov
* I övrigt arbete inom HR med frågor som berör strategisk kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion och omställning inom Omsorgskontoret i huvudsakKvalifikationer
Du har gedigen (minst fem års) erfarenhet av rekrytering, gärna från vård- och omsorg och med såväl volymrekrytering som rekrytering av specialister och chefer. Du har utvecklat en förmåga att identifiera människors drivkrafter och deras behov, så att du matchar rätt person med rätt jobb, och vill omsätta dina erfarenheter och kunskaper till att framgångsrikt fylla nuvarande och framtida kompetensbehov inom Omsorgen. Har du dessutom erfarenhet av långsiktig kompetensförsörjning och projekt som bekostas av Omställningsfonden? Då är du extra intressant för oss.
Förutom din erfarenhet har du en eftergymnasial utbildning inom HR/personal eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, liksom du har goda kunskaper i Office-paketet och allmänt god systemvana (hos oss kommer du jobba i bland annat Visma Recruit). Har du dessutom erfarenhet av att implementera digitala stödsystem inom rekryteringsprocessen, licens inom persontester (gärna JobMatch) och kunskap om regelverk kring arbetstider, schemaläggning och anställning inom vård och omsorg så är det ett plus.
Som person är du strukturerad så att du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar och driver själv ditt arbete framåt, arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Du kan uttrycka dig klart och tydligt i grupp såväl som på tu man hand, och du anpassar språk och stil med hänsyn till mottagaren. Då vi samarbetar tätt inom gruppen och med organisationens chefer så ser vi att du som person har förmågan att utveckla effektiva och stödjande relationer. Du vet att det kan hända vad som helst i en rekryteringsprocess, så du är flexibel och anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och krav. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Självklart är du omtänksam och bidrar till upplevelsen att vi arbetar tillsammans!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar
