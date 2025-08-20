Specialist kravhantering - Norrbotniabanan
2025-08-20
Ta nästa steg och bli specialist inom kravhantering i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Var med och forma Norrbotniabanan - från idé till färdig järnväg.
Specialist kravhantering - NorrbotniabananPubliceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som specialist kravhantering arbetar du i nära samarbete med andra kravspecialister och projektledning inom Norrbotniabanan. Du planerar upp och styr ditt arbete med att stötta delprojekten i programmet med det löpande arbetet kring krav - från att tolka och strukturera dem till att säkerställa att de följs upp och dokumenteras korrekt.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
Få möjligheten att samarbeta med många olika yrkesgrupper eftersom du är en viktig länk mellan olika roller både externt och internt
Vara bollplank till specialister och stötta med att bryta ner och konkretisera övergripande krav (t.ex. gestaltning) till tydliga, mätbara krav.
Administrera och underhålla kravhanteringsverktyget Doors NG så att projektmedarbetare kan hantera sina krav effektivt.
Bistå vid leverantörers uppstart av kravarbete och medverka vid planering och genomförande av kravmöten - både internt och med leverantörer.
Du får en roll som kombinerar kommunikativa färdigheter med administration och koordinering samt en portion av teknisk förståelse för alla olika områden.
Du blir välkomnad in i ett stort program med fokus på framdrift mot våra mål där ett av de viktigaste är vår gemensamma "to be-list". I teamet av kravspecialister hjälps ni åt och jobbar tätt tillsammans där din arbetsvecka kommer bestå av många personliga möten på kontoren.
Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att korta restider, öka kapaciteten och bidra till en mer hållbar godstransport. Projektet består av flera delprojekt med olika inriktningar, bland annat inköp, fastighet och avtal, mätteknik, kravhantering och samordning. Som en del av vårt team får du arbeta i en miljö där både tempot och samarbetet är högt, och där ditt bidrag gör skillnad för hela Sveriges infrastruktur.
Övrig information
Möjliga placeringsorter för den här tjänsten är Luleå, Skellefteå eller Umeå. Vi är en modern och flexibel arbetsplats och för oss är balans mellan arbete och fritid viktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att skapa ordning i komplex information och som har förmågan att se helheten samtidigt som du är noggrann med detaljer. Du är självgående, analytisk och kommunikativ - och gillar att samarbeta med många olika yrkesgrupper.
Vi söker dig som har
universitets-eller högskoleexamen på minst 180 hp (120 p), gärna med teknisk inriktning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet och kunskap om kravhantering
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du även har
erfarenhet av systematisk kravhantering i komplexa infrastrukturprojekt
erfarenhet från järnvägsprojekt
tagit fram processer och rutiner samt deltagit i verksamhetsutveckling
kunskap om kravhanteringsverktyg (exempelvis Doors NG)
utbildning inom kravhantering.Så ansöker du
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Norrbotniabananhttps://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/norrbotniabanan/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2025:198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
