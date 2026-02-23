Specialist inom klimatdata & utsläppsberäkningar

Ecareer AB / Säkerhetsjobb / Göteborg
2026-02-23


Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg, Mölndal, Borås, Lidköping, Halmstad eller i hela Sverige

Ecareers syskonbolag växer och söker nu en person på timbasis som kan stötta i en hållbarhetsbyrå med kundprojekt inom klimatberäkningar och klimatdata. Rollen passar dig som trivs i analys, struktur och datadrivet hållbarhetsarbete - och som vill arbeta praktiskt nära företag i deras omställning.
Om rollen
Du kommer arbeta i uppdrag där företag behöver stöd med att beräkna, strukturera och analysera sina klimatutsläpp enligt GHG-protokollet. Arbetet sker projektbaserat och omfattningen varierar över tid.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Dina arbetsuppgifter
Genomföra klimatberäkningar enligt GHG Protocol (Scope 1, 2 och 3)

Datainsamling och kvalitetssäkring av klimatdata

Beräkningar baserade på aktivitetsdata, spend-data och emissionsfaktorer

Arbeta med emissionsdatabaser (ex. DEFRA, Ecoinvent, EXIOBASE eller liknande)

Bidra i klimatbokslut och hållbarhetsrapportering

Stötta kunder i strukturering av leverantörsdata och utsläppsunderlag

Delta i utveckling av metodik och arbetssätt i våra leveranser

Vi tror att du har
Ingenjörsbakgrund eller motsvarande teknisk/hållbarhetsinriktad utbildning

Erfarenhet av klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Kunskap inom LCA eller miljösystemanalys

God datavana och mycket goda kunskaper i Excel (eller liknande analysverktyg)

Erfarenhet från bygg-, installations- eller industribranschen är meriterande

Förståelse för materialdata, energianvändning och leverantörsled

Extra meriterande
Erfarenhet av EPD:er och byggrelaterade klimatdata

Arbete med klimatdeklarationer eller projektutsläpp

Kunskap om CSRD/VSME eller hållbarhetsrapportering

Erfarenhet av digitala verktyg för klimatberäkningar

Förmåga att förklara komplex data på ett pedagogiskt sätt mot kund

Om anställningen
Anställd på timmar i uppdrag med flexibel omfattning

Arbete sker främst remote, med vissa kunddialoger vid behov

Start enligt överenskommelse

Vi söker dig som är självgående, noggrann och gillar att omsätta data till konkret värde för kunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279490-1857119".

Arbetsgivare
Ecareer AB (org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
414 67 (visa karta)
414 67  GÖTEBORG

Arbetsplats
Ecareer

Jobbnummer
9758848

Prenumerera på jobb från Ecareer AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ecareer AB: