Specialist inom klimatdata & utsläppsberäkningar
2026-02-23
Ecareers syskonbolag växer och söker nu en person på timbasis som kan stötta i en hållbarhetsbyrå med kundprojekt inom klimatberäkningar och klimatdata. Rollen passar dig som trivs i analys, struktur och datadrivet hållbarhetsarbete - och som vill arbeta praktiskt nära företag i deras omställning.
Om rollen
Du kommer arbeta i uppdrag där företag behöver stöd med att beräkna, strukturera och analysera sina klimatutsläpp enligt GHG-protokollet. Arbetet sker projektbaserat och omfattningen varierar över tid.
Genomföra klimatberäkningar enligt GHG Protocol (Scope 1, 2 och 3)
Datainsamling och kvalitetssäkring av klimatdata
Beräkningar baserade på aktivitetsdata, spend-data och emissionsfaktorer
Arbeta med emissionsdatabaser (ex. DEFRA, Ecoinvent, EXIOBASE eller liknande)
Bidra i klimatbokslut och hållbarhetsrapportering
Stötta kunder i strukturering av leverantörsdata och utsläppsunderlag
Delta i utveckling av metodik och arbetssätt i våra leveranser
Vi tror att du har
Ingenjörsbakgrund eller motsvarande teknisk/hållbarhetsinriktad utbildning
Erfarenhet av klimatberäkningar enligt GHG-protokollet
Kunskap inom LCA eller miljösystemanalys
God datavana och mycket goda kunskaper i Excel (eller liknande analysverktyg)
Erfarenhet från bygg-, installations- eller industribranschen är meriterande
Förståelse för materialdata, energianvändning och leverantörsled
Extra meriterande
Erfarenhet av EPD:er och byggrelaterade klimatdata
Arbete med klimatdeklarationer eller projektutsläpp
Kunskap om CSRD/VSME eller hållbarhetsrapportering
Erfarenhet av digitala verktyg för klimatberäkningar
Förmåga att förklara komplex data på ett pedagogiskt sätt mot kund
Om anställningen
Anställd på timmar i uppdrag med flexibel omfattning
Arbete sker främst remote, med vissa kunddialoger vid behov
Start enligt överenskommelse
Vi söker dig som är självgående, noggrann och gillar att omsätta data till konkret värde för kunder. Så ansöker du
