Special Pedagogue
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan i HUddinge söker en utbildad Specialpedagog
Detta är vi!
Vill du arbeta i en internationell miljö med en stark och positiv skolkultur är IES Huddinge platsen för dig!
Vi har ca 550 elever i skolåren 6-9 och skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge kommun, vilket är ett område som genomgår en större omvandling till ett dynamiskt arbete- och bostadsområde!
Vi är stolta över alla våra väldigt högkvalificerade medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor. Din egen undervisning som pedagog från Sverige sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Vi önskar nu förstärka vårt välfungerande elevhälsoteamen med en utbildad specialpedagog. Vi har en väldigt tydlig struktur i vårt elevhälsoarbete som leds av vår biträdande rektor med fokus på elevhälsan.
I vårt elevhälsoteam (EHT) även biträdande rektor för det akademiska, våra heltidsanställda skolsköterska, kurator, specialpedagog och SYV. DFu kommer även vara en del av vårt Specialpedagogiska team , där även våra speciallärare och några av våra socialpedagoger från Trygghetsteamet ingår.
Tjänstebeskrivning
Du kommer att arbeta med elever, stötta och handleda lärare i arbetet med att anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar. Du har ansvar att leda processen med kartläggningar och att skriva åtgärdsprogram. Ditt uppdrag innebär bland annat att arbeta med att utveckla lärmiljön och anpassa läromedel för elever. Du kommer även ansöka om tilläggsbelopp, organisera det systematiska arbetet med läsutveckling och analysera resultat samt implementera utvecklingsplaner.
Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Dessutom har du ett lågaffektivt bemötande utifrån ett differentierat perspektiv i undervisningen och vill möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågan.
Vem är du?:
• Du är en kvalificerad specialpedagog med erfarenhet av att arbeta med 4-9
• Det är meriterande om du har grundskollärarutbildning, samt är förtrogen med Skolverkets styrdokument
• Du har kunskaper om och delar Internationella Engelska Skolans värderingar och ethos
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssättFör mer information om vår skola, vänligen se www.huddinge.engelska.se
Vi ser fram emot din ansökan via IES Careers och hoppas att du vill bli en del av vårt team.
Glöm inte att bifoga både CV, personligt brev och lärarlegitimation. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
