Spare Part Coordinator
Friday Väst AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Du som har arbetat inom logistik, materialplanering, lager, produktion eller reservdelshantering vet hur mycket som händer bakom kulisserna för att få industriella flöden att fungera. Du vet värdet av korrekt data, god struktur och tydliga processer, och du trivs när du får saker att flyta - även när tempot är högt. I den här rollen tar du med dig din praktiska erfarenhet in i en högteknologisk och internationell miljö, där både detaljer och helhet spelar stor roll. Vi söker dig som vill vara med och skapa struktur, spårbarhet och effektivitet i ett globalt service- och produktflöde hos ett ledande teknikbolag.
OM TJÄNSTEN:
Som Spare Part Coordinator hos vår kund får en viktig roll i att säkerställa att reservdelar och uppgraderingskit är korrekt definierade, tillgängliga och uppdaterade i företagets system. Du arbetar nära konstruktionsavdelningar, logistik, inköp och serviceorganisationer runt om i världen för att säkerställa att kunderna får rätt produktdata och serviceinformation.
Tjänsten passar dig som har erfarenhet av logistik, produktdata eller konfigurationshantering och som trivs i en internationell miljö där struktur, analys och teknik möts.
ARBETSUPPGIFTER:Konfigurera, klassificera och underhålla reservdelar i PLM- och ERP-system
Skapa och uppdatera reservdelslistor kopplade till olika maskinmodeller och versioner
Ta fram och administrera uppgraderingskit för maskinmodifikationer
Analysera reservdelsförbrukning och bidra till optimering av lager- och serviceflöden globalt
Delta i digitaliserings- och förbättringsinitiativ kopplade till produktdata och reservdelshantering
Samarbeta med teknik-, inköps- och servicefunktioner för att säkerställa korrekt och aktuell produktkonfiguration
VI SÖKER DIG SOM:Har praktisk erfarenhet från industriell logistik, t.ex. materialplanering, lagerstyrning, produktionslogistik, reservdelshantering eller supply chain
Känner dig trygg i att arbeta i olika affärssystem
Har god vana av Excel och gillar att arbeta med data och struktur
Är noggrann, metodisk och trivs i en roll med många kontaktytor
Kommunicerar väl på både svenska och engelska
Har svenskt medborgarskap
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från vår kund och vår sida är att du efter en tid blir direktanställd hos bolaget.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Tillsvidare
Start: Enligt överrenskommelse
Placering: Täby
Rekryteringsansvarig: Anna Persson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9666187