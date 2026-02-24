Souschef till Pio
OnePartnerGroup Halland AB / Kockjobb / Halmstad Visa alla kockjobb i Halmstad
2026-02-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Halland AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Pio är inte bara en restaurang - det är en mötesplats, ett andningshål och vardagsrum för både Halmstadbor och långväga gäster. Sedan 1969 har de serverat mat, dryck och upplevelser med värme, glädje och ett hjärta som klappar för genuin service.
Nu letar vi efter någon som vill kliva in i rollen som Souschef på Pio- och bli en del av en verksamhet som sällan står stilla.Pio finns mitt på Storgatan i ett charmigt K-märkt hus från 1850-talet. Restaurangen drivs idag av bröderna Tobias och Markus Granelund, två Halmstadskillar med rötterna djupt i restaurangvärlden. Pio är en familjär och passionerad plats där maten lagas från grunden, med hållbara råvarorna och personalen aldrig nöjer sig med "good enough". Det är ett sammansvetsat team som gillar när det händer saker - de testar nytt, växer tillsammans och ser alltid framåt.
Rollen
Din roll som Souschef på Pio innebär att du är kökschefens högra hand. Du är med och förverkligar ägarnas och kökschefens vision samt säkerställer kvalité i och utanför köket. Här tummas inte på något utan varje gäst är unik och förväntas erbjudas samma upplevelse oavsett dag eller tid på dygnet. Så vill du stå mitt i händelsernas centrum och samtidigt bidra till att forma en gastronomisk upplevelse i Halmstads mest familjära restaurangmiljö? Då är detta arbetsplatsen du ska söka dig till!Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Vi tror att du har jobbat några år inom restaurang och att du gillar att ta ansvar. Du brinner för service, människor och bra mat - och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.Vi ser gärna att du:
Jobbat som kock tidigare, inte första gången du ser en ugn så att säga.
Du behöver tycka det är kul att laga mat. Låter det självklart? Det är det!
Vill arbeta i ett kök där hantverk och råvarukvalitet är grundpelare.
Kvällsarbete? Jaaaa tack!
Vill vara en viktig del av en verksamhet som ständigt rör sig framåt.
Känner dig trygg i rollen som ledare, för du förväntas nämligen arbetsleda dina kollegor.
Dina nära och kära beskriver dig som en lagspelare med driv, engagemang och respekt för yrket.Så ansöker du
I den här annonseringen samarbetar Pio med oss på OnePartnerGroup Halland. Du kan skicka en ansökan via länken, men har du frågor om tjänsten är du dock varmt välkommen att kontakta Pio direkt på mail:jobba@pio.se
. De ser fram emot att välkomna dig till sitt team och skapa nya minnesvärda matupplevelser tillsammans!
Pio Matsal & Bar - Din Guldkant i hjärtat av Halmstad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://www.pio.se/ Arbetsplats
Pio Halmstad AB Kontakt
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se Jobbnummer
9761417