Souschef, Heltid
Bryggvingen AB / Kockjobb / Orust Visa alla kockjobb i Orust
2026-01-13
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bryggvingen AB i Orust
Restaurang Bryggvingen är en fisk- och skaldjursrestaurang som ligger på ön Lyr på sydvästra Orust.
Vi driver en restaurang och två fiskbutiker belägna på Lyr och Henån. (Lyrfiskarn)
Vår restaurang är känd för sitt fantastiska läge och våra färska råvaror som vi serverar tillsammans med fisken som vi fiskar till stora delar själva med vår egna fiskebåt LL97 ZENITH.
Färska råvaror, egenfångad fisk & kanske bohusläns vackraste havsutsikt.
Vi erbjuder en heltidstjänst med en fast månadslön enligt överenskommelse med start i Mars.
Hur ser tjänsten ut -
Vi erbjuder ett varannan vecka schema som är rullande under lågsäsong (mars-maj och september-december).
Tjänsten är uppdelad där du arbetar efter ett fast schema.
Lågsäsong -
Vecka 1
Tisdag - Fredag 8.15-16.15
Vecka 2
Torsdag - Söndag 8.15-21.00
Högsäsong
Tisdag - fredag långpannor/torsdag-söndag långpannor
Oba, jobb alla långhelger under vår och höst.
Semester januari, februari & halva mars
Personen vi söker -
Vi söker en person som har tidigare erfarenheter av á la carte, är kreativ, är självgående, positiv inställning, stresstålig, som har en god kommunikativ förmåga och som har intresse för den verksamhet vi driver. Du ska vara driven, komma med nya idéer och arbeta för att driva restaurangen framåt.
Du ska ha förmågan att klara arbete under eget ansvar, kunna samarbeta och vara flexibel i ditt arbetssätt. Du ska vara kökschefens högra hand och kunna arbeta helt självgående samt leda köket när kökschefen inte är på plats.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Boende finns att hyra.
Passar detta in på dig? Tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@bryggvingen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan, Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bryggvingen AB
(org.nr 559143-8170) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Martina Melin jobb@bryggvingen.se 0000000, 0730606841 Jobbnummer
9681407