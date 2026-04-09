Sourcing Manager
Headsource AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-04-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Headsource AB i Solna
, Stockholm
, Borlänge
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Headsource söker en Sourcing Manager till stort spännande bolag omgående för ca 6 månader;
Arbetsuppgifter;
o Leda och genomföra sourcingaktiviteter enligt vår sourcingprocess.
o Genomföra förhandlingar, leverantörsutvärderingar och avtalsfinalisering.
o Säkerställa att nya avtal implementeras korrekt (KPI:er, governance, uppföljning).
o Driva kostnadsoptimering.
o Stötta verksamheten i kommersiella frågor och säkerställa alignment med övergripande mål och strategier.
o Arbeta med flera parallella upphandlingar och snabbt skifta fokus vid behov.Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
o 5+ års erfarenhet av strategic sourcing, inklusive RFx processer och förhandling.
o God vana vid att arbeta i otydliga processer, omprioritera snabbt och självständigt driva ärenden framåt.
o Stark analytisk förmåga och erfarenhet av kostnadsanalys/finansiell förståelse.
o Mycket god kommunikationsförmåga på engelska (och gärna svenska).
o Erfarenhet av stakeholdersamverkan och att hålla struktur i sourcingprojekt.
o Förmåga att agera hands on med både strategiskt och operativt inköp.
Meriterande
o Erfarenhet från airline industry, inflight-processer eller aviation supply chain.
o Erfarenhet av catering, foodservice, HORECA
o Erfarenhet av att hantera globala eller multistation-leverantörer.Dina personliga egenskaper
o Driven, självgående och trygg i att utmana sakägare på ett konstruktivt sätt.
o Strukturerad men flexibel, klarar högt tempo och föränderliga prioriteringar.
o Samarbetsorienterad och lösningsfokuserad.
o Analytisk och processinriktad.
o Prestigelös
Vi söker dig som kan börja så fort som möjligt, gärna redan 19 april fram till 30 september.
Arbetet sker på plats med möjlighet att jobba hemifrån på fredagar. Fulltid.
Du kan antingen vara underkonsult och fakturera oss eller vara projektanställd under dessa ca 6 månader.
Välkommen in med din ansökan (cv) på engelska.
Headsource är ett rekryterings- och bemanningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi jobbar lite snabbare, har lite roligare och har över 20 års erfarenhet på marknaden vilket gör att vi hittar kandidater snabbare än någon annan aktör på marknaden. För mer information besök oss på www.headsource.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Headsource AB
(org.nr 559373-0749)
Arenavägen 45 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Headsource Jobbnummer
9844497