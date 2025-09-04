SOS-operatör Norrköping
2025-09-04
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad i varje samtal? Som SOS-operatör hos SOS Alarm blir du en viktig länk i att hjälpa människor i akuta situationer. Om du trivs med ett tempofyllt arbete, kan hantera stress och har en stark känsla för struktur och ansvar, kan du vara den vi söker!
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Möt Hanna och få en inblick i hur det är att arbeta som SOS-operatör:Din vardag som SOS-Operatör på 112
"En av de roligaste sakerna med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik". Du kommer att få möta alla möjliga typer av människor, frågeställningar och problem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att svara på inkommande samtal från människor i nöd. Som SOS-operatör svarar du på nödnumret 112 och är den hjälpsökandes första kontakt innan andra hjälpresurser är på plats.
112-samtalen omfattar allt ifrån akuta sjukdomsfall, trafikolyckor, bränder till samtal där någon är i behov av en trygg röst. Med intervjustöd och anpassad teknik säkerställer du att rätt resurser skickas till rätt plats i rätt tid. I pågående samtal samverkar du med kollegor och externa resurser så som polis, räddningstjänst och ambulans. Arbetet bedrivs ofta i ett högt tempo och hjälpsökande står alltid i fokus. Arbetet bedrivs på SOS-centralen där du sitter i en öppen miljö tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-09-04Utbildningsbakgrund
För att få rätt förutsättningar för att lyckas som SOS-operatör 112 och trygghetslarm inleds anställningen med en gedigen utbildning på vår utbildningsenhet i Kista varvat med praktisk träning ute på centralen där du har en handledare. Du behöver därför kunna vara iväg hemifrån under enstaka veckor då utbildningen bedrivs fysiskt på plats i Kista. Vi står för alla omkostnader i samband med resan till vår utbildningsenhet.
Vi erbjuder dig Ovärderlig lärdom i att kommunicera med olika typer av människor
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag där människan alltid står i centrum
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Du får samverka tillsammans med bl. a. Polis, Räddningstjänst, Ambulans och andra aktörer som är viktiga för samhället
Vi söker dig
Vi utgår ifrån att du alltid vill hjälpa den som ringer in och hanterar samtalet från början till slut. Du uppskattar tydliga riktlinjer, är trygg i dig själv och beslutsam - oavsett vilket samtal du hanterar. Rollen innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor. Vidare är du empatisk och professionell vilket innebär att du samverkar och tar ansvar i din yrkesroll.
Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs 24/7 har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar dagar/kvällar/nätter och helger.
Vi önskar att du Har minst tre års arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och i skrift
Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika och komplexa system
Har god simultanförmåga då arbetet kräver att du kan hantera flera uppgifter på en och samma gång
Det är meriterande om du Har erfarenhet av att arbeta oregelbundna tider
Har erfarenhet från sjukvård, blåljusverksamhet, larmcentral eller liknande
Är undersköterska eller har annan relevant erfarenhet
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss!
Låter detta intressant? Tjänsten är med start 10 februari 2026. Tjänsten är på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan! Vi vill i din ansökan du bifogar ditt CV och en videohälsning, personligt brev är frivilligt.
Efter du skickat in din ansökan kommer du få genomföra arbetspsykologiska tester som en obligatorisk del av vår rekryteringsprocess. Vänligen genomför testerna så snart som möjligt, då det är ett krav för att du ska vara fortsatt aktuell i rekryteringsprocessen. Ansökningar utan genomförda testresultat kommer inte att beaktas.
Vår rekryteringsprocess är gedigen så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, Peter Ljungström, peter.ljungstrom@sosalarm.se
SOS Alarm genomför säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
