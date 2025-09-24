Söraby skola söker speciallärare
2025-09-24
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Till Söraby skola söker vi nu speciallärare som kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt vara en del av vår elevhälsa.
I uppdraget ingår att undervisa elever i behov av särskilt stöd enskilt eller i grupp. Vara aktiv i arbetet med utredningar kring särskilt stöd och systematiskt arbeta med att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram. Fungera som ett bollplank gentemot pedagoger och arbetslag i frågor som rör extra anpassningar och särskilt stöd. Ha ett tätt samarbete med vårdnadshavare, vara sammankallande till möten och leda dem.
I rollen som speciallärare ingår man i skolans elevhälsoteam där olika professioner arbetar tillsammans för att våra elever ska lyckas och utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar. Elevhälsoteamet träffas varje vecka.
På Söraby skola arbetar en kompetent personalgrupp, som tillsammans skapar det bästa för våra elever och tillsammans arbetar vi för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Vi söker dig som vill vara en del i detta och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig med speciallärarutildning inom läs- och skrivinlärning samt kunskaper inom matematikområdet.
Du tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat med en lugn, trygg och tillgänglig lärmiljö. Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar och är skicklig på att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med så väl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Du som söker har:
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett professionellt förhållningssätt.
• ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
• en varm och öppen personlighet med förmåga att sätta gränser.
Vi söker dig som har speciallärarexamen och erfarenhet av att möta elever med olika behov av särskilt stöd. Du har en lärarutbildning i grunden. För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation med behörighet som speciallärare.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
