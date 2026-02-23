Sommarvikarier som stödassistent inom grupp- och servicebostäder sökes.
Håbo Kommun / Vårdarjobb / Håbo Visa alla vårdarjobb i Håbo
2026-02-23
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb?
Om arbetsplatsen
Vill du arbeta i en av våra LSS-bostäder? Har du relevant erfarenhet och/eller utbildning inom LSS-området så är du välkommen att söka.
Håbo kommuns gruppbostäder omfattar individanpassat stöd för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Boende i grupp- och servicebostäder har egen lägenhet samt tillgång till gemensamhetsutrymmen.
Vårt mål är att den som bor i Håbo kommun ska kunna leva ett så självständigt, oberoende och aktivt liv som möjligt. För den enskildes trygghet finns det personalstöd dygnet runt.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete och gott bemötande är viktigt. Du får introduktion och stöd i arbetet för att känna dig trygg i din roll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har fyllt 18 år och vill stötta personer med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i boendet. Vi önskar att du som söker är genuint intresserad av att arbeta med människor och stötta dem att lyckas mot sina mål. Du har alltid brukaren i fokus.
Du behöver vara ansvarstagande, lyhörd och ha ett gott bemötande. Det är även viktigt att vara flexibel och anpassa sig efter brukarens behov samtidigt som du behöver vara noggrann och trygg i att följa brukarens rutiner.
Du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Arbetet som sommarvikarie på LSS-bostäder innebär att se till att brukarna får de stödinsatser och den hjälp som de har rätt till genom beviljade beslut. Våra brukare behöver stöd i olika omfattning för att vardagen ska fungera på ett tryggt och bra sätt. I arbetsuppgifterna ingår att utföra stöd- och omvårdnadsinsatser utifrån genomförandeplaner. Du kan även komma att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering samt ansvara för dokumentation i det dagliga arbetet. Det är viktigt att ge brukaren individuellt anpassad omsorg, skapa struktur och samtidigt uppmuntra och stödja dem i att utveckla sina personliga intressen. Arbetet utgår från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tjänsten kan vara fysiskt krävande och innehåller flera praktiska arbetsmoment. Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag, kväll, helg, natt samt jourpass.Kvalifikationer
Det är meriterande om du tidigare har jobbat inom äldreomsorgen, personlig assistans och LSS-boende. Men framför allt söker vi dig med hjärtat på rätt plats som är öppen och villig att lära dig arbetet.
Delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab personal kommer att ingå i ditt arbete där goda datakunskaper krävs då vi dokumenterar i verksamhetssystem
Då arbetet bygger på kommunikation, dokumentation och att skapa tillit i personliga relationer är det viktigt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Arbetet utförs dag, kväll och helg. Sovande jour förekommer i arbetet.
Rekrytering sker löpande.
Vårt uppdrag är att se till att personer som bor på våra boenden ges möjlighet att leva som andra och kunna delta i samhällslivet med sin/sina funktionsnedsättning/ar. Vårt uppdrag är att på alla sätt vi kan göra världen tillgänglig och få alla att känna sig behövda, omtyckta och viktiga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
individuelt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för funktionsstöd Kontakt
Carola Ryd 0171-52823 Jobbnummer
9757527