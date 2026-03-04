Sommarvikarie i Örnsköldsvik med omnejd
2026-03-04
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vill du göra en positiv skillnad i människors liv? Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent i Örnsköldsvik med omnejd.
Sommaren närmar sig och vi på Kura Omsorg söker engagerade sommarvikarier till flera av våra kunder. Våra kunder har varierande behov och söker personliga assistenter som kan ge stöd och skapa trygghet när ordinarie personal har semester.
Har du möjlighet att börja tidigare som timvikarie, eller vill fortsätta arbeta som timvikarie efter sommaren, ser vi det som ett stort plus.
Arbetstiderna kan förekomma under dygnets alla timmar, vardag som helg. Även anställningsgrad och uppdragets längd kan variera. Tillträde sker efter överenskommelse.
OM KUNDEN
Som personlig assistent hjälper du våra kunder runt om Örnsköldsvik med deras dagliga rutiner, personlig omsorg och aktiviteter. Du är en viktig del av deras vardag och ditt arbete bidrar till att de kan leva ett självständigt och aktivt liv. Alla våra kunder är olika, med varierande behov och önskemål.
Arbetsuppgifter som kan förekomma:
Dagliga rutiner och hushållssysslor
Personlig hygien, av- och påklädning
Förflyttningar
Stöttning vid måltidssituationer
Följa med vid aktiviteter och utflykter
VI SÖKER DIG SOM
Är intresserad av att arbeta som sommarvikarie.
Är lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har erfarenhet inom personlig assistans (meriterande men inget krav).
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar att arbeta nära människor och har förmåga att uppmärksamma och möta individuella behov. Du är lyhörd, ansvarstagande och flexibel, och samarbetar väl med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur väl du matchar kundens behov och förutsättningar.
Tjänsterna är främst förlagda i Örnsköldsvik med omnejd, men det kan även bli aktuellt med uppdrag i närliggande områden. Har du möjlighet att resa en kortare bit är vi tacksamma om du informerar oss om detta. Vi ser även positivt på om du är öppen för att arbeta hos flera av våra kunder. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276140-1872582". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9775824