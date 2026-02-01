Sommarvikariat, Koordinator, Äldreomsorgens digitaliseringsenhet
2026-02-01
Var med och utveckla framtidens äldreomsorg i Umeå!
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Nu söker vi tre koordinatorer (socionomer) som vill arbeta i sommar!
Som koordinator med inriktning på boendeplacering blir du en central länk i processen att matcha individens behov med rätt plats på särskilt boende. Du samarbetar med övriga teammedlemmar för att utveckla och implementera digitala lösningar som stödjer hela kedjan från ansökan och utredning till erbjudande och inflyttning på särskilt boende. Du bidrar till att skapa tydliga och rättssäkra processer för boendeplacering, där digitala verktyg används för att effektivisera informationsflödet, följa upp väntelistor och underlätta kommunikationen mellan handläggare, boendeplacerare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
Enheten för Digital Vård och Omsorg ansvarar idag för installationer av digitala lösningar i hemmet och för att stötta människor i användningen av digital teknik. Hos oss finns redan it-tekniker som arbetar praktiskt med installation, service och support.
Vårt digitaliseringsteam består av verksamhetsutvecklare, projektledare, koordinatorer och it-tekniker. Tillsammans arbetar vi både strategiskt och praktiskt för att skapa lösningar som fungerar i vardagen och befintliga processer. Vi tror på teknik som skapar verkligt värde för både medborgare och medarbetare och på samverkan som en nyckel till framgång. Vi erbjuder en arbetsplats där samverkan, utveckling och rättssäkerhet står i centrum samt kontinuerligt stöd och kompetensutveckling.
Varför välja oss?
Du får vara med och starta upp en ny verksamhetsgren och driva ett samhällsviktigt uppdrag i takt med den snabba digitala utvecklingen.
En flexibel, lärande och utvecklande arbetsmiljö med starkt medborgarfokus.
Stort utrymme för nytänkande, samarbete över professionsgränser och eget initiativtagande.Dina arbetsuppgifter
Som koordinator för boendeplacering ansvarar du för att, i nära samverkan med handläggare och andra aktörer, säkerställa att personer med beslut om särskilt boende får rätt stöd genom hela processen. Du håller dig uppdaterad om väntelistor, erbjuder bostad utifrån individens behov och har inledande samtal med den enskilde och anhöriga för att informera om processen och skapa trygghet inför flytt.
Arbetet innebär även att samla in kompletterande information, dokumentera beslut och följa upp ärenden där någon tackar nej till erbjuden plats. Du bidrar till att utveckla och förbättra rutiner och digitala verktyg för boendeplacering, alltid med fokus på rättssäkerhet och individanpassning enligt gällande lagstiftning.
Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella såsom att samverka i digitaliseringsteamet, handleda kollegor, delta i utvecklingsarbete och bidra till att skapa innovativa lösningar för framtidens äldreomsorg. Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning.
God kunskap om Socialtjänstlagen, offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt.
Erfarenhet av handläggning och professionellt bemötande av personer i utsatta situationer.
Mycket god digital kompetens, inklusive förmåga att hantera relevanta system, digitala verktyg och plattformar på ett självständigt och effektivt sätt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska, inklusive att kunna skriva tydliga, strukturerade och ändamålsenliga rapporter, underlag och dokumentation.
Förmåga att leda, samverka och driva förändringsarbete i en verksamhet.
Starkt intresse för digital utveckling och innovation inom vård och omsorg.
Flexibilitet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetstider kan variera utifrån verksamhetens behov och kan inkludera arbete utanför kontorstid.Övrig information
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
