Sommarjobba på Elon Group som Ekonomiassistent
2026-02-27
Vi söker dig som går ekonomiutbildning och är intresserad av att ingå i ett engagerat team med vilja att ge kunder service av högsta kvalitet.
Vill du dessutom ha ett roligt sommarvikariat är du kollegan vi söker.
Om Elon Group
Elon skall tillgodose den nordiska marknadens behov av produkter för hemmet samt närliggande tjänster till företag och konsumenter. Genom effektiv logistik, stark lokal marknadsnärvaro samt ett brett utbud av produkter från utvalda leverantörer och tjänster skall vi överträffa våra kunders förväntningar.
På Elon Group präglas arbetsklimatet av omtanke för dig som individ. All verksamhet hos oss byggs på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Detta leder till engagemang, innovation och affärsutveckling. Tillsammans med utmanande och stimulerande arbetsuppgifter gör detta Elon Group till en spännande arbetsplats. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation.
Om rollen
Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent som kan stötta vårt ekonomi-team vid behov samt vid semesterperiod. Rollen passar dig som är strukturerad, gillar siffror och trivs med varierande arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden består av följande;
- Löpande bokföring
- Fakturahantering (kund och leverantör)
- Avstämningar och enklare rapportering
- Administrativa uppgifter kopplade till ekonomi.
Vi söker dig som
- Studerar ekonomi, gärna under första eller andra året av utbildningen
- Har grundläggande kunskaper i ekonomi/redovisning
- Är noggrann, ansvarstagande och flexibel Har god datorvana.
Vi erbjuder
- Ett stimulerande arbete i ett engagerat team
- Flexibla arbetstider som kan kombineras med studier
- Möjlighet att utvecklas inom ekonomi.
Är vi rätt för varandra?
Inom Elon Group är vi övertygade om att olikheter bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande utmaningar att ta itu med under sommaren. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt.
För denna roll finns det även möjlighet att fortsätta arbeta på timmar efter semesterperioden.Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev och CV. Introduktionen kommer att påbörjas tidigare och så snart vi hittat rätt kollega.
Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213) Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Finans, Efs Kontakt
Stina Wallentin, Chef Elon Financial Services 072-4026094 Jobbnummer
9766660