Sommarjobb

Gällivare-Malmbergets Golfklubb / Trädgårdsanläggarjobb / Gällivare
2026-03-01


Sommarjobb på golfbanan, juni, juli, augusti, som kan vara början på ett framtidsjobb. Har du ett intresse av att skruva i maskiner, en vilja att lära dig hur våra maskiner fungerar, har körkort så kan kanske detta vara något för dig. Vana att köra parkgräsklippare är meriterande. Frågor hänvisas till mailadress.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Mail
E-post: matsrantapaa695@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gällivare-Malmbergets Golfklubb
Sikträskvägen (visa karta)
983 34  MALMBERGET

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9769716

