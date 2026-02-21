Sommarjobb
Grenna Museum söker sommarpersonal!
Har du alltid drömt om att jobba på ett museum, eller är du nyfiken på hur det kan vara att arbeta på ett museum?
Grenna Museum söker timanställd sommarpersonal för perioden 1 juni - 16 augusti. Du som söker ska utöver svenska språket ha goda kunskaper i engelska. Du är utåtriktad och flexibel. Studier inom humaniora är meriterande.
I arbetsuppgifterna ingår guidning och försäljning, så kassa- och guidevana är meriterande, men du ska framförallt gilla att träffa människor. Enklare trädgårdsskötsel kan förekomma. Arbetet är schemalagt med helgtjänstgöring, cirka 70%.
Minimiålder 18 år.
För mer information kontakta: Håkan Jorikson, Grenna Museum 070-306 44 78. Ansökan mejlas till: andree@grennamuseum.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: andree@grennamuseum.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Grenna Museum
Brahegatan 38-40 (visa karta
)
563 22 GRÄNNA Arbetsplats
Grenna Museum, Stift Kontakt
Håkan Jorikson hakan.jorikson@grennamuseum.se 036-103890 Jobbnummer
