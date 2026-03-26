Sommar och föräldravikariat som personlig assistent
2026-03-26
Jag söker nu nya personliga assistenter som kan hjälpa mig i min vardag. Är du kvinna, behärskar svenska språket väl och har erfarenhet av lyftteknik sedan tidigare så är det just dig jag söker!
Jag är en kvinna som bor i egen lägenhet i Östersund. Din uppgift som min personliga assistent är främst att vara mitt stöd i vardagen, i arbetet ingår bland annat personlig omvårdnad. Som person ska du vara lyhörd för hur jag mår och känner, jag vill att du är en trygg och stabil person. Att du har förståelse för min integritet och respekt för mitt privatliv ser jag som en självklarhet. Jag är ofta ute om dagarna så du ska tycka om att gå och röra på dig då jag är ute i alla väder. Då en del förflyttningar förekommer i min vardag bör du ej ha smärtproblematik.
Jag söker nu två personer som kan starta inskolning närmsta tiden och vill arbeta som vikarie hos mig fram till sommaren.
En av personerna önskar jag kan arbeta under sommaren hos mig och sedan fortsätta på ett föräldravikariat under hösten.
Föräldravikariatet är på 74% och innefattar 6 dygnspass (med jour nattetid) per 4-veckorsperiod.
Den andra personen ska kunna gå på ett sommarschema då mina ordinarie assistenter har semester, kan du fortsätta som vikarie även under hösten är det ett stort plus.
Vi erbjuder all nödvändig introduktion för samtliga nyanställda för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Låter detta intressant? Tveka inte med att skicka in din ansökan till oss.
Observera att vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan. Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund, Västerås och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och KFO för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
