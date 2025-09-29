Solcellsmontör
Vem är vi?
PrioSolar är ett familjeägt företag och är mycket stolta över att tillhöra en bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål. Vår familjära stämning är något som kännetecknar oss.
Vem letar vi efter?
Som solcellsmontör hos oss på PrioSolar kommer du att vara ansiktet utåt och ansvara för att installera våra solcellsanläggningar samt arbeta med service och eftermarknad. Dina arbetsuppgifter inkluderar framförallt montering av solpaneler, kabeldragning och byggnation av ställningar.
Vi förväntar oss att du arbetar i enlighet med företagets riktlinjer och säkerhetsstandarder samt samarbetar nära kollegor för att säkerställa att projekten levereras enligt tidsplan och med hög kvalitet. Arbetsdagen kommer att vara varierande med olika uppgifter.
Vad kräver vi?
Arbetet som solcellsmontör är fysiskt krävande och ställer därför höga krav på din förmåga att arbeta med kroppen, händerna och olika verktyg. Eftersom du kommer att vara en del av ett team med två eller tre andra solcellsmontörer, lägger vi stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, kommunicera, hantera feedback och arbeta lika hårt som dina kollegor. Att montera solpaneler på tak kan ibland innebära oväntade utmaningar när det gäller underlag, mått och liknande. Om du är lösningsorienterad och vågar komma med nya kreativa idéer, kommer detta jobb att passa dig som handen i handsken.
Vi önskar att du har:
Erfarenhet 1-2 år inom branschen
Körkort B (BE)
Fallskydd utbildning
Ställningsutbildning 2-9m
Säkra Lyft
Behärskar svenska språket muntligt och skriftligt.
Resor samt övernattningar kommer att ske då vi arbetar främst i södra Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Endast ansökningar via mail
E-post: info@priosolar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solcellsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PrioSolar AB
(org.nr 559239-9199)
212 39 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9531968