Solcellsmontör - Malmö
2026-03-19
Vill du ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en driven och erfaren solcellsmontör till vår kund i Malmö/Lund med arbete runt om i skånePubliceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som solcellsmontör arbetar du ute hos vår kund där du monterar solceller på hustak. Din uppgift kommer vara att montera och installera solpanelerna på tak samt förbereda för elektrikern. Det är ett varierande arbete med många olika moment. Du har nära samarbete med dina kollegor och du har även viss kontakt med kunder. Resor i tjänsten kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Montage av byggnadsställning
• Montage av solceller på tak
• Kabelförläggning och koppling av solceller
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse.
Om dig
För att trivas i rollen som solcellsmontör krävs god fysik och vana att arbeta med händerna då arbetsuppgifterna innefattar tunga lyft som utförs på höga höjder i olika miljöer. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att installera solceller.
Du är serviceinriktad och gillar att ta eget ansvar, samtidigt som du är noggrann och håller ett högt kundfokus. Du är organiserad och strukturerad i ditt arbete och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är engagerad i ditt arbete och att du har en god kommunikation och samarbetsförmåga med dina kollegor.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning. Kvalifikationer
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande:
• Utbildning i fallskydd- och ställningsbyggande, och heta arbetenSå ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: SolcellsmontörOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 15 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: jobb@btp.se
