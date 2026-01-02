Söker specialstädare till vårat team
Städpoolen Scandinavia AB / Städarjobb / Nacka
2026-01-02
Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
1989, slog Städpoolen Scandinavia AB upp dörrarna med fokus på städning av bostadsrättföreningar och flerbostadshus. Idag är vi över 50 fantastiska anställda och arbetar dagligen på att bli bättre på det vi gör med god anda. Nu är vi i görningen av att växa och öppna portarna för flera nya spännande projekt.
Om jobbet
Specialstädare:
Vi söker två engagerade och kompetenta person som vill ansluta till vårt team inom specialstädning. Om du har erfarenhet sedan tidigare och behärskar arbetsuppgifterna enligt nedan så ser vi framemot att ta del av din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Golvvård, byggstädning, fönsterputs, sanering, flyttstädning, storstädning.Kvalifikationer
• Lösningsorienterad.
• God förmåga att förstå och möta kundens behov.
• Golvvård, byggstädning, flyttstädning, fönsterputs och storstädning.
• Organiserad och skicklig på att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Utmärkt kommunikationsförmåga.
• Körkort. Behörighet med tungt släp (BE) är meritererande
Vi erbjuder:
• En utmanande och givande roll inom ett växande städbolag.
• Möjlighet att påverka och förbättra våra städmetoder.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Kollektivanslutna.
Om du är en driven och kompetent individ som vill ta nästa steg i din karriär som specialstädare, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@stadpoolen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialstädare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städpoolen Scandinavia AB
(org.nr 556339-1159), http://www.stadpoolen.se
Grustagsvägen 16 (visa karta
)
138 40 ÄLTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administration
Lena Walin lena@stadpoolen.se Jobbnummer
9667977