Bemanninguppdrag för sjuksköterska genom Nära Vård - Eskilstuna

Attendo Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna
2026-06-08


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Välkommen till Nära Vård - En del av Attendo
Vill du som sjuksköterska ha ett spännande bemanningsuppdrag? Just nu har vi bemanningsuppdrag i Eskilstuna. Är du sjuksköterska och intresserad av ett uppdrag så kontakta oss redan idag!

Erfarenhet av arbete i omsorg i privat regi är meriterande

Vi erbjuder välbetalda uppdrag 450-550 kr/h

Boende kan erbjudas utifrån behov
För mer information om konsultuppdrag genom Nära Vård och för att få mer information om de uppdrag som finns tillgängliga kontakta:
Madelene Andersson Gruppchef HSL Västerås madelene.andersson@attendo.se

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868723-2040477".

Arbetsgivare
Attendo Sverige AB (org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Ekebyvägen 1A (visa karta)
632 23  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Attendo Sverige

Jobbnummer
9951838

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