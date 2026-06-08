Avtalsadministratör till PreZero Recycling
Bravura Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära verksamheten med administration, uppföljning och struktur i större kundavtal? Har du erfarenhet av administrativt arbete inom avtal, inköp eller upphandling och vill ta nästa steg i en roll med mycket samarbete och ansvar i det dagliga flödet? Som avtalsadministratör hos PreZero får du en central roll där du också är med och bidrar till att utveckla och effektivisera arbetssätt och rutiner i det dagliga arbetet!Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos PreZero.
🚀 Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av avfall eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Prezero samlar in och hanterar avfall från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns PreZero på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
På PreZero ser man på mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig inkluderade och uppmuntrade att bidra. Vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund och livssituation.
💼 Arbetsuppgifter
I rollen som avtalsadministratör har du en central funktion i att säkerställa, följa upp och utveckla PreZeros större kundavtal inom region öst. Du arbetar nära avdelningschefer och andra nyckelfunktioner och blir en viktig länk i att skapa struktur, kvalitet och tydlighet genom hela avtalsflödet, från uppstart och administration till löpande uppföljning och utveckling. En stor del av arbetet handlar om att säkerställa att avtal efterlevs i praktiken, både operativt och ekonomiskt. Du följer upp resultat, identifierar avvikelser och driver förbättringar i befintliga avtal. Rollen har ett tydligt fokus på struktur, kvalitet och proaktiv avtalsförvaltning, där du ges utrymme till att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner.
Du har många kontaktytor, både internt och externt, och deltar i kund- och uppföljningsmöten samt stöttar i kalkyl-, upphandlings- och anbudsrelaterade frågor. Rollen innebär även ansvar för att avtalsrelaterad administration hanteras korrekt och effektivt i affärssystem och dokumentation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa och följa upp avtalsefterlevnad i större kundavtal, både operativt och ekonomiskt • Ansvara för avtalsadministration, inklusive uppstartsprocesser, struktur i affärssystem och dokumentation • Följa upp fakturering, indexering samt sammanställa statistik och underlag för rapportering • Säkerställa att KMA-planer, tillstånd och övrig avtalsdokumentation är korrekt och uppdaterad • Delta i kund- och uppföljningsmöten samt bidra i kalkyl-, upphandlings- och anbudsarbete • Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till utveckling av processer och rutiner inom avtalsförvaltning
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
• Avslutad gymnasial utbildning • Minst tre års erfarenhet av administrativt arbete kopplat till avtal, inköp och/eller upphandling • God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem samt i både Officepaketet, särskilt Excel och Google Workspace, särskillt Sheets. • Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom LOU och offentliga upphandlingar • Erfarenhet från avfalls- och återvinningsbranschen • Bakgrund från närliggande branscher såsom bygg, transport eller industri • Erfarenhet av ekonomisk uppföljning kopplat till avtal, exempelvis fakturering eller indexering • B-körkort
Som person är du prestigelös, trygg i dig själv och har en god samarbetsförmåga. Du trivs i en självständig roll där du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och har en naturlig förmåga att ta egna initiativ när du ser vad som behöver göras. Du arbetar strukturerat och noggrant, med ett starkt fokus på kvalitet och effektivitet i det du levererar. Samtidigt har du förmågan att skapa struktur där det behövs och att se helheten i komplexa flöden och processer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Möjlighet att utgå från något av kontoren i Saltsjö-Boo, Högdalen, Solna eller Sollentuna Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7774654-2040448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9951820