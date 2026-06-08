Utredningsingenjör inom dricksvatten till Stockholm Vatten & Avfall!
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2026-06-08
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Vill du jobba för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad? Academic Work rekryterar nu för Stockholm Vatten och Avfalls räkning en Utredningsingenjör inom dricksvatten där du kommer arbeta med dricksvattenfrågor, hydraulik och modellering. Har du en civilingenjörsutbildning inom VA såsom vatten- och miljöteknik, eller liknande? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. De ansvarar för stockholmarnas och miljöns bästa i allt de gör, och hos dem får du jobba med samhällsviktiga frågor som är avgörande för både människa och miljö. Du kommer att bli en del av deras Stadsbyggnadsgrupp, vilka är en härlig grupp med hög kompetens inom VA, dagvatten och stadsbyggnadsfrågor. På andra enheter inom organisationen finns det gedigen kompetens inom dricksvatten, vilka du också kommer ha ett tätt samarbete med.
Deras syfte är att säkerställa att ledningsnät fungerar i relation till stadens utveckling. Det handlar om att svara på hur nätet klarar tillkommande exploateringar och andra stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Som utredningsingenjör stöttar du Stadsbyggnadsgruppen med tekniska bedömningar i exploateringsärenden. Du analyserar hur nya projekt påverkar ledningsnätet och säkerställer framtidens dricksvattenkapacitet tillsammans med erfarna kollegor.
Detta är en heltidstjänst där du blir anställd hos Academic Work och jobbar på uppdrag för Stockholm Vatten och Avfall, där uppdraget är på 1 år med viss möjlighet till förlängning.
Du erbjuds
Intressanta arbetsuppgifter som bidrar till en hållbar stad i utveckling.
En fadder och introduktion för att komma in i teamet och dina arbetsuppgifter.
Ett hållbart arbetsliv och trevliga kollegor.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att genom tekniska utredningar och modellering säkerställa att stadens ledningsnät för dricksvatten klarar av planerade exploateringar och framtida behov.
Analysera exploateringsärenden och deras påverkan på ledningsnätet
Utföra hydraulisk modellering och simuleringar för dricksvattensystem
Samla in och bearbeta data för att bedöma nuvarande kapacitet
Delta i gemensamma forum och möten för att lyfta tekniska perspektiv
Sammanfatta utredningsresultat i skriftliga underlag till projektledare
Hantera stora datamängder med hjälp av programmering och GIS-verktyg
Samarbeta med interna specialister i specifika teknikfrågor
Vi söker dig som
Har en civilingenjörsutbildning inom VA (vatten- och miljöteknik, eller liknande). Bifoga ditt examensbevis i ansökan.
Har god kunskap inom datahantering, programmering och modellering, där Phyton och Mathlab är starkt meriterande.
Har god kunskap och erfarenhet av GIS-system, där ArcMap är starkt meriterande.
Utmärkt förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på svenska, då daglig kommunikation och dokumentation är på svenska.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet inom dricksvatten från kurser, exjobb eller praktik.
Erfarenhet av hydraulisk modellering i verktyg som EcoStruxureTM Water Simulation (Aquis) eller MIKE-programmen (MIKE Urban/MIKE+).
Tidigare erfarenhet av utredningsarbete inom VA-området.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna roll. Vi ser att du är en driven person som är intresserad av att lära dig och tar initiativ till att driva arbetet framåt. Vidare är du noggrann där du är mån om kvaliteten i ditt arbete, ser till att det du levererar är genomarbetat och är inte rädd för att ställa frågor. Avslutningsvis ser vi att du är kommunikativ där du har god förmåga att samarbeta med andra och förmåga att anpassa din kommunikation för att tydligt förmedla tekniska detaljer till parter på olika tekniska nivåer.
Under Academic Works djupintervju kommer vi fokusera på följande egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Kommunikativ
Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3NFJKZ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9951834