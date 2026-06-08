Operatör | Lernia | Slöinge/ Falkenberg
Lernia Bemanning AB / Sågverksoperatörsjobb / Falkenberg Visa alla sågverksoperatörsjobb i Falkenberg
2026-06-08
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, Varberg
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Vill du arbeta som operatör i en trygg och utvecklande miljö i Slöinge? Lernia söker dig som vill vara med och bidra i produktionen hos vår kund där säkerhet, kvalitet och samarbete värderas högt. Du blir en del av ett engagerat team där insats och noggrannhet gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som operatör kommer du att ansvara för drift och övervakning av produktionsutrustning, utföra löpande produktionsuppgifter samt säkerställa att processer följs enligt gällande rutiner. Arbetet innefattar lastning, avlastning och hantering av material, övervakning av maskiner, kvalitetskontroller samt dokumentation av arbetsmoment och avvikelser. Du arbetar i team och samarbetar med underhåll, kvalitet och produktionsledning för att upprätthålla en stabil och säker produktion.
Tjänsten är heltid. Du kommer arbeta dagtid. Tillträde snarast.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för paketering och utlastning.
Övervaka och styra produktionsutrustning enligt givna instruktioner och säkerhetsrutiner.
Utföra enklare inställningar, byten och rengöring av maskiner.
Genomföra kvalitetskontroller och dokumentera resultat.
Rapportera avvikelser och bidra i förbättringsarbete för att öka effektivitet och säkerhet.
Samarbeta med kollegor och bidra till god arbetsmiljö och ett positivt teamklimat.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har grundläggande industriell erfarenhet eller relevant utbildning från gymnasium (gärna teknisk/inriktning) eller yrkesutbildning. Tidigare arbete i produktion, processindustri eller liknande är meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och har grundläggande datorvana för dokumentation och rapportering.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett tempo där säkerhet och kvalitet alltid prioriteras. Du arbetar strukturerat, löser problem praktiskt och är flexibel vid förändrade förutsättningar. God samarbetsförmåga och en positiv inställning är viktiga för att skapa ett fungerande team.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av styrsystem
Truckkort eller annan relevant certifiering
Kunskap om underhållsarbete eller felsökning
Erfarenhet från livsmedels- eller processindustri
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi förmedlar uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och hjälper dig utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och bifoga ditt CV samt eventuella intyg. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta Isabell Nilsson konsultchef på Lernia. Mejl adressen är: Isabell.nilsson@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868451-2040442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Torggatan 1 (visa karta
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311 31 FALKENBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9951818