Öppen ansökan för framtida uppdrag inom HR
Perido AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi på Perido söker nu engagerade HR-konsulter på olika erfarenhetsnivåer för kommande uppdrag hos våra kunder inom både privat och offentlig sektor. Oavsett om du är i början av din HR-karriär eller har flera års erfarenhet inom området vill vi gärna komma i kontakt med dig. Är du nyfiken på nya möjligheter och vill bli en del av vårt konsultnätverk? Skicka in din spontansökan redan idag!
Vad vi söker
Som HR-konsult kan du komma att arbeta brett inom HR-området eller med mer specialiserade uppgifter, beroende på uppdragets karaktär. Våra kunder finns inom en rad olika branscher och organisationer, vilket innebär varierande och utvecklande arbetsuppgifter. För att möta den ständiga efterfrågan söker vi både juniora och seniora personer. Du har högskoleutbildning inom området samt minst två års erfarenhet av att arbeta i en bred HR-roll.
Beroende på våra kunders specifika situation kan det bli aktuellt med uppdrag som konsult via oss, eller en direktanställning hos någon av våra kunder.
Vi arbetar proaktivt för att snabbt kunna tillsätta när ett behov uppstår. Vi ser fram emot att ta del av ditt CV!
Om oss/Kontakt
Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35876 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9951810