Vi söker en engagerad arkitekt (vikariat)
Gamla Byn Aktiebolag / Arkitektjobb / Avesta Visa alla arkitektjobb i Avesta
2026-06-08
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Hos oss får du använda din arkitektkompetens där den gör verklig skillnad, i utvecklingen av bostäder, fastigheter och miljöer som påverkar människors vardag. Nu söker vi en arkitekt för ett vikariat för föräldraledig, där du bidrar med både helhetssyn, kreativitet och praktisk förståelse.
Om rollen
Som arkitekt hos oss får du en varierad roll där du arbetar med både ny- och ombyggnadsprojekt inom bostäder och lokaler. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att utveckla attraktiva, funktionella och hållbara miljöer för våra hyresgäster. Tjänsten är ett vikariat under perioden
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
ta fram skisser, ritningar och bygghandlingar
skapa planlösningar på lägenheter
delta i planering och genomförande av byggprojekt
samverka med projektledare, entreprenörer och myndigheter
bidra i gestaltnings- och utvecklingsfrågor
säkerställa att projekt följer gällande lagar och krav
Dina egenskaper och erfarenheter
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter att du är initiativtagande och har ett genuint intresse för hållbar utveckling och god arkitektur.
Vi ser gärna att du som söker har:
arkitektutbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av projektering och ritningsarbete
god kunskap i relevanta CAD-verktyg, gärna AutoCAD, SketchUp och Lumion
förståelse för byggprocessen och regelverk
förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbolag eller offentlig verksamhet
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din arkitektkompetens bidrar till trygga, funktionella och hållbara miljöer för människor att bo och verka i. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla och förvalta våra bostäder, lokaler och fastigheter med omtanke om kvalitet, funktion och långsiktighet.
Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, delar kunskap och värdesätter både samarbete och eget ansvar. Vi vill ge dig möjlighet att utvecklas, både i din yrkesroll och som person.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor. För oss handlar hållbarhet också om människor, om att skapa miljöer som fungerar väl över tid och om att ta vara på olika erfarenheter, perspektiv och kompetenser.
Anställning och villkor
Tjänsten som arkitekt är ett vikariat för föräldraledig på heltid fram till 30 april 2027 med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid fram till 31 augusti 2027. Placering på vårat kontor på Axel Johnsons väg 73 i Avesta. Arbetet är förlagt till dagtid måndag till fredag och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal och erbjuder trygga anställningsvillkor. Vi ser gärna att du har B-körkort, eftersom resor inom vårt fastighetsbestånd kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Skicka din ansökan genom formuläret på vår hemsida senast 30 juni 2026. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina personliga egenskaper kommer att ha stor betydelse i den här rekryteringen.Om företaget
Gamla Byn AB är Avestas kommunala bostadsbolag. Vi arbetar varje dag för att skapa trygga hem, välskötta fastigheter och god service till våra hyresgäster och kunder.
Vi erbjuder 1 085 hyreslägenheter som passar var du än befinner dig i livet, från den första egna lägenheten till ett hem att bo kvar länge i. Vi förvaltar också många av Avesta kommuns verksamhetslokaler och bidrar på så sätt till att viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg har ändamålsenliga lokaler.
Genom vårt dotterbolag Avesta Industristad AB erbjuder vi även lokaler för kontor, verkstad och lager, och är med och skapar förutsättningar för ett levande och växande näringsliv i kommunen.
Vår vision är att vara det självklara förstahandsvalet för både bostäder och lokaler. Med nöjda kunder som vårt viktigaste mål utvecklar vi våra fastigheter, lyssnar på dem vi finns till för och arbetar för hållbara lösningar, idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gamla Byn Aktiebolag
(org.nr 556285-2896), https://www.gamlabyn.se/
Axel Johnsons Väg 73 (visa karta
)
774 34 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gamla Byn AB Kontakt
Fastighetsförvaltningschef
Johan Nonnen johan.nonnen@avesta.se 0226-64 57 13 Jobbnummer
9951832