Hands-on lagerchef
Nordic Fighter AB / Inköpar- och marknadsjobb / Laxå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Laxå
2026-06-08
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Fighter AB i Laxå
Nordic Fighter AB – Vi söker en Lagerchef
Om Nordic Fighter
Nordic Fighter AB, grundat 2007, är en ledande aktör inom gym-, kampsports- och fitnessprodukter. Med ett konstant fokus på tillväxt och kvalitet erbjuder vi marknadens bästa priser på högkvalitativa träningsprodukter. Vi är stolta över vår stadiga årliga tillväxt och vårt team på 25 anställda som omsatte drygt 110 miljoner under det senaste året.
Rollbeskrivning
Vi söker en hands-on lagerchef som kombinerar ledarskap med operativt arbete. Du kommer att ha det övergripande ansvaret för vår lagerverksamhet samtidigt som du aktivt deltar i det dagliga arbetet – du leder från golvet, inte från skrivbordet. Som lagerchef är du en nyckelperson i att säkerställa att våra kunder får rätt produkter i rätt tid och att vårt lagerteam fungerar på topp. Vårt lagerteam består i dagsläget av fem personer.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ledarskap & planering
Övergripande ansvar för den dagliga lagerdriften och dess effektivitet.
Planering och fördelning av arbetsuppgifter i teamet.
Personalansvar inklusive schemaläggning, introduktion av nyanställda och uppföljning.
Utveckling och förbättring av lagerprocesser, rutiner och arbetssätt.
Samarbete med inköp, kundtjänst och övriga avdelningar för att säkerställa smidiga flöden.
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsregler efterlevs.
Operativt arbete
Plockning av varor enligt specifika listor.
Packning och frakt av kundbeställningar.
Hantering av in- och utleveranser.
Truckkörning.
Tyngre lyft förekommer i arbetet.
Vi söker dig som
Har god arbetsmoral, energi och en lösningsorienterad inställning.
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete och gärna en ledande roll inom lager/logistik.
Är en naturlig ledare som motiverar och engagerar ditt team.
Är strukturerad med förmåga att organisera, prioritera och planera.
Är positiv, kommunikativ och öppen för att utveckla både dig själv och verksamheten.
Trivs i en miljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder
Fast lön som speglar ditt ansvar, bidrag och engagemang.
Friskvårdsbidrag för att stödja din hälsa och välmående.
Möjligheter till intern utbildning och professionell utveckling.
En respektfull och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
En nyckelroll i ett växande företag där du har reellt inflytande över verksamheten.
Meriter
Följande är meriterande men inget krav:
Erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning.
Truckkort
Svenska och engelska i tal och skrift.
Intresse för träning, kampsport eller fitness.Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@nordicfighter.com
Urval sker löpande – vänta inte med att söka!
Om anställningen
Lön: Fast lön.
Arbetsplats: Industrigatan 7, 695 50 Finnerödja.
Arbetsgivare: Nordic Fighter AB
Välkommen med din ansökan till ett växande företag där dina insatser verkligen gör skillnad – och där du som lagerchef spelar en avgörande roll i vår fortsatta framgång! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: jobb@nordicfighter.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Fighter AB
(org.nr 556676-5771), https://www.nordicfighter.com
Industrigatan 7 (visa karta
)
695 50 FINNERÖDJA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951833