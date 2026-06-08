Platschef till Werksta Nyköping
Werksta Sweden AB / Byggjobb / Nyköping Visa alla byggjobb i Nyköping
2026-06-08
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Vill du leda en modern verkstad i en trygg och framåtblickande verkstadskedja? Werksta Nyköping söker nu en engagerad och tydlig platschef som vill utveckla verkstadens kvalitet, kundflöde och teamkultur. Hos oss blir du en del av en verkstad som värdesätter ledarskap, säkerhet och kontinuerlig utveckling.
Platschef på Werksta Nyköping – Ledarskap och operativt ansvar
Som platschef ansvarar du för den dagliga driften av verkstaden och säkerställer att reparationsflödet håller hög kvalitet, leveranstider efterföljs och att teamet arbetar säkert och effektivt. Du leder, coachar och utvecklar medarbetare inom plåt, lack och service, samarbetar nära skadebesiktare och servicekonsulter samt arbetar aktivt med kundrelationer och uppföljning av ekonomi och kvalitet.
Arbetsuppgifter – Ledning, planering och resultatansvar
Leda och utveckla verkstadens medarbetare genom tydlig planering, uppföljning och coaching
Planera och optimera arbetsordrar och resurser för att säkerställa leveranstider och effektivt flöde
Säkerställa kvalitet i utfört reparationsarbete samt följa upp kundnöjdhet och reklamationer
Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och att uppsatta mål nås
Upprätthålla och utveckla arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner samt verka för en hållbar materialhantering
Samarbeta med skadebesiktare, servicerådgivare och externa partners för effektiva processer
Arbeta aktivt med rekrytering, kompetensutveckling och intern utbildning
Krav & önskade kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap inom fordonsverkstad eller liknande verksamhet
God förståelse för verkstadsprocesser inom plåt, lack eller skadehantering
Erfarenhet av budget- och resultatansvar samt styrning av operativ verksamhet
Förmåga att leda och motivera team samt skapa struktur i verksamheten
Kommunikativ och lösningsorienterad med god administrativ förmåga
B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
Engagerad ledare som tar ansvar och driver förbättringsarbete
Strukturerad, beslutsam och trygg i kontakten med kunder och medarbetare
Flexibel och serviceinriktad med fokus på teamets välmående och utveckling
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig lön
En möjlighet att leda en modern verkstad med fokus på kvalitet och arbetsmiljö
Stöd i form av koncernens processer, verktyg och möjlighet till intern utveckling
En inkluderande och jämställd arbetsplats där olikheter värdesätts
Starkt team, god sammanhållning och friskvårdsbidrag
Anställningsform & ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse, heltid. Start enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan redan idag — urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Mer information och karriärmöjligheter finns på vår karriärsida.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Vi levererar hög kundservice, hållbara lösningar och arbetar för en trygg, utvecklande arbetsmiljö där kvalitet och samarbete står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7841807-2040454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Gasverksvägen 30 (visa karta
)
611 35 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9951826